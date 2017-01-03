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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

وقوع ۳ تصادف در جاده های کشور در روز گذشته/ کشته شدن یک نفر

وقوع ۳ تصادف در جاده های کشور در روز گذشته/ کشته شدن یک نفر

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجاگفت: روز گذشته، ٣ تصادف در جاده های کشور رخ داد که یکی از آنها به دلیل خواب آلودگی راننده، منجر به مرگ یک نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که دیروز (دوشنبه) ساعت ٨:٣٠ صبح در استان یزد رخ داد، گفت: این تصادف در محور کیلومتر ٤٢ اردکان-نایین برای یک دستگاه سواری پژو ٤٠٥ اتفاق افتاده و خستگی و خواب آلودگی راننده منجر به واژگونی خودرو شده است. در این تصادف یک نفر کشته و ٣ نفر مجروح شده اند.

وی همچنین با اشاره به جزییات حادثه دیگر که ساعت ٧ صبح سه شنبه در جنوب استان سیستان و بلوچستان رخ داده و ٩ نفر مجروح به جای گذاشته، توضیح داد: اتوبوس ولوو و تریلی بی ام سی در محور کیلومتر ١٥٢ ریگان-بزمان با هم برخورد شدیدی کردند که مقصر آن ٥٠ درصد راننده اتوبوس به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی و ٥٠ درصد هم اداره راه به دلیل استفاده نکردن از علائم هشداردهنده بوده است.

به گفته رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ساعت ١٦ دیروز، تصادفی هم در استان لرستان و محور کیلومتر ٤٥ اندیمشک-خرم آباد رخ داده که باعث مجروح شدن ٤ نفر شده و دلیل آن، این بارهم توجه نداشتن راننده به جلو بوده است.

کد مطلب 3867732

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