وقوع ۳ تصادف در جاده های کشور در روز گذشته/ کشته شدن یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که دیروز (دوشنبه) ساعت ٨:٣٠ صبح در استان یزد رخ داد، گفت: این تصادف در محور کیلومتر ٤٢ اردکان-نایین برای یک دستگاه سواری پژو ٤٠٥ اتفاق افتاده و خستگی و خواب آلودگی راننده منجر به واژگونی خودرو شده است. در این تصادف یک نفر کشته و ٣ نفر مجروح شده اند.

وی همچنین با اشاره به جزییات حادثه دیگر که ساعت ٧ صبح سه شنبه در جنوب استان سیستان و بلوچستان رخ داده و ٩ نفر مجروح به جای گذاشته، توضیح داد: اتوبوس ولوو و تریلی بی ام سی در محور کیلومتر ١٥٢ ریگان-بزمان با هم برخورد شدیدی کردند که مقصر آن ٥٠ درصد راننده اتوبوس به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی و ٥٠ درصد هم اداره راه به دلیل استفاده نکردن از علائم هشداردهنده بوده است.

به گفته رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ساعت ١٦ دیروز، تصادفی هم در استان لرستان و محور کیلومتر ٤٥ اندیمشک-خرم آباد رخ داده که باعث مجروح شدن ٤ نفر شده و دلیل آن، این بارهم توجه نداشتن راننده به جلو بوده است.