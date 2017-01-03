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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

فرمانده انتظامی دوره چگنی خبر داد:

کشف ۱۹ تن برنج قاچاق در شهرستان دوره چگنی

کشف ۱۹ تن برنج قاچاق در شهرستان دوره چگنی

دوره چگنی - فرمانده انتظامی شهرستان دوره چگنی از کشف ۱۹ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانمراد زارع گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود کالای قاچاق در آزاد راه خرم آباد - پل زال بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه چنار شهرستان دوره چگنی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی خودرو تریلر کشنده مورد نظر را با هماهنگی مقام قضایی توقیف کردند.  

فرمانده انتظامی شهرستان دوره چگنی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی، مقدار ۱۹ تن و ۲۰۰ کیلو برنج قاچاق کشف و یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ زارع با بیان اینکه برابر اعلام  نظر کارشناسان امر، ارزش محموله قاچاق کشف شده، ۹۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3867733

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