کشف ۱۹ تن برنج قاچاق در شهرستان دوره چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانمراد زارع گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود کالای قاچاق در آزاد راه خرم آباد - پل زال بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه چنار شهرستان دوره چگنی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی خودرو تریلر کشنده مورد نظر را با هماهنگی مقام قضایی توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دوره چگنی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی، مقدار ۱۹ تن و ۲۰۰ کیلو برنج قاچاق کشف و یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ زارع با بیان اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان امر، ارزش محموله قاچاق کشف شده، ۹۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.