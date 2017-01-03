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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

نماینده مردم کرمان و راور:

رئیس سازمان مالیاتی کشور به کرمان سفر می‌کند

رئیس سازمان مالیاتی کشور به کرمان سفر می‌کند

کرمان - نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از سفر تقوی‌نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور به کرمان در روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سفر رئیس سازمان امور مالیاتی به کرمان گفت: طرح مسئله افزایش نرخ دریافت مالیات در بودجه سال ۹۶ و مشکلات افزایش دریافت مالیات بر فضای کسب‌وکار استان کرمان موضوعاتی است که در جلسه روز شنبه با تقوی‌نژاد مطرح خواهد شد.

پورابراهیمی در خصوص دلایل این سفر افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی موضوعات و مشکلات مالیاتی استان و شرکت در نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان، به کرمان سفر کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: علاوه بر حضور تقوی‌نژاد در جلسه فعالان اقتصادی استان، نمایندگان تشکل‌های اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی استان از جمله پزشکان برای طرح مشکلات و مسائل مالیاتی در جلسه روز شنبه حضور خواهند داشت.

 وی تصریح کرد: باید در این نشست به یک جمع‌بندی عادلانه در زمینه نرخ رشد مالیات استان براساس نرخ رشد مالیات کشور و سایر استان‌ها برسیم.

پورابراهیمی با اشاره به حمایت از فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: در شرایط رکودی و وضعیت نابسامان اقتصادی، نباید با افزایش مالیات بر اصناف و مشاغل استان، این قشر را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

کد مطلب 3867734

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