به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سفر رئیس سازمان امور مالیاتی به کرمان گفت: طرح مسئله افزایش نرخ دریافت مالیات در بودجه سال ۹۶ و مشکلات افزایش دریافت مالیات بر فضای کسبوکار استان کرمان موضوعاتی است که در جلسه روز شنبه با تقوینژاد مطرح خواهد شد.
پورابراهیمی در خصوص دلایل این سفر افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی موضوعات و مشکلات مالیاتی استان و شرکت در نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان، به کرمان سفر کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: علاوه بر حضور تقوینژاد در جلسه فعالان اقتصادی استان، نمایندگان تشکلهای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکلهای اقتصادی استان از جمله پزشکان برای طرح مشکلات و مسائل مالیاتی در جلسه روز شنبه حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد: باید در این نشست به یک جمعبندی عادلانه در زمینه نرخ رشد مالیات استان براساس نرخ رشد مالیات کشور و سایر استانها برسیم.
پورابراهیمی با اشاره به حمایت از فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: در شرایط رکودی و وضعیت نابسامان اقتصادی، نباید با افزایش مالیات بر اصناف و مشاغل استان، این قشر را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.
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