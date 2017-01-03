نیازمند رویکرد همه جانبه نگر در حوزه مدیریت بحران کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی اعضای مدیریت بحران شهرستان های استان مرکزی در خمین، اظهار داشت: پیش آمادگی در مواجهه با بحران و حوادث غیرمترقبه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: امکانات و تجهیزات مواقع بحران باید با مدیریت هدفمند به کار گرفته شوند تا آسیب ها و خسارات سوانح و حوادث به حداقل برسد.

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: کشورمان استعداد زلزله خیزی دارد و ۹۷ درصد مساحت کشور در معرض خطر زلزله های متوسط و بزرگ قرار دارند.

سعیدی خاطرنشان ساخت: طی یکصد سال اخیر تاکنون چندین زلزله بالای هفت ریشتر در کشور رخ داده که یکی از عمیق ترین فجایع در این خصوص زمین لرزه بم با ۳۳هزار کشته بود.

وی تصریح کرد: فاجه بم همچنین ۵۰هزار خانه را ویران کرد و ۲۰هزار مجروح برجای گذاشت و باید از این فاجعه درس بگیریم که بسیاری از بلایای طبیعی زمانی رخ می دهد که مردم آمادگی لازم برای مواجهه با آن را ندارند.

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: علاوه بر زلزله، کشور ما با حوادث غیرمترقه دیگری همچون سیل، بحران آب و گرد و غبار نیز دست و پنجه نرم می کند بنابراین ما نیازمندیم که آمادگی همیشگی در مواجهه با انواع بحران ها را داشته باشیم.

سعیدی اضافه کرد: علاوه بر مدیران و مسئولان حوزه بحران، نیازمند ان هستیم که تشکل های مردمی را در این راستا فعال سازیم و از ظرفیت مشارکت مردمی در مقابله و مواجهه با بحران ها بهره گیری کنیم.

وی عنوان کرد: نباید تصور کنیم که بحران هیچگاه رخ نمی دهد بلکه این موضوع همواره محتمل است و اگر آمادگی قبلی در مواجهه با آن نداشته باشیم، این عدم آمادگی خسارات و تلفات را افزایش خواهد داد و مدیریت بحران را پس از وقوع، بسیار سخت و مشکل می سازد.

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور افزود: باید نگاهی کلان در حوزه برنامه ریزی های مدیریت بحران حاکم شود و مدیریت بهینه تجهیزات مقابله با بحران تکلیف جدی همه مسئولان مربوطه در این حوزه است.