تفاهمنامه برق رسانی به روستای «سفیدارک» منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری ظهر سه شنبه در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه همراه بود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وضعیت برق رسانی به روستای سفیدارک در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: سومین مرحله مطالعاتی وزارت نیرو در خصوص برق رسانی به این روستا انجام شده است.

اسکندری به دو مرحله مطالعه وزارت نیرو در خصوص روستای سفیدارک اشاره کرد و گفت: کارشناسان وزارت نیرو پس از بازدیدهای میدانی با ویلاهای خوش نشینی مواجه شدند که امکان برق رسانی به روستا را ناممکن می کرد.

وی با اشاره به اینکه برق روستایی به روستاهایی با جمعیت ثابت تعلق خواهد گرفت، گفت: به درخواست فرماندار شهرستان ساوجبلاغ و با استناد به سرشماری سال جاری مرحله سوم بازدیدهای میدانی از این روستا در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز به درخواست استاندار البرز در شورای اقتصاد مقاومتی در خصوص برق رسانی به این روستا اشاره کرد و افزود: کارشناسان وزارت نیرو پس از بازدیدهای میدانی با افراد مقیم روستا مواجه و برق رسانی به این روستا در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

اسکندری با تاکید بر اینکه وزارت نیرو متقاعد شده است که روستای سفیدارک به عنوان یک روستای ثابت است، گفت: این روستا از محل منابع روستایی برق رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز ابراز امیداوری کرد تا هفته آینده تفاهنامه برق رسانی به روستای سفیدارک منعقد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای «سفیدارک» از توابع دهستان «هیو» واقع در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ یکی از روستای خوش آب‌وهوا است که از نعمت آب، برق و گاز بی‌بهره است، در حال حاضر و به استناد آماری که از سوی مأموران سرشماری در سال جاری به ثبت رسیده است ۱۱۳ خانوار در این روستا زندگی می‌کنند.

پانزدهم آبان ماه جاری در شورای اقتصاد مقاومتی استان البرز موضوع اختصاص برق به روستای سفیدارک مطرح شد، ابوالقاسم پالیزگیر، فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه طبق قانون باید برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار زیرساخت‌های برق، آب و گاز ایجاد شود، گفت: در سال ۹۰ در این روستا ۴۵ خانوار زندگی می‌کرده است و طبق قانون باید زیرساخت‌ها تأمین می‌شد.

خبرگزاری مهر بیست و سوم آبانماه یعنی سه روز قبل از سفر هیئت دولت به البرز گزارشی با عنوان «اهالی فانوس به دست «سفیدارک» در انتظار تدبیر» منتشر کرد در این گزارش به وضعیت محرومیت اهالی روستا اشاره شد، بیست و هشتم آذرماه فرماندار ساوجبلاغ به خبرنگار مهر گفت: به روستای سفیدارک در آینده ای نزدیک برق رسانی خواهد شد.

ابوالقاسم پالیزگیر از موافقت وزارت نیرو با برق رسانی روستایی به این روستا خبر داد و گفت: این مهم یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به البرز است این خبر در قالب گزارشی با عنوان «پایان شب‌های تاریک روستای «سفیدارک»/تیرهای برق علم می‌شود» در خبرگزاری مهر منتشر شد.