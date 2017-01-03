تجهیز کلینیک دانشگاه ایران به روبات پوشیدنی بیماران فلج پا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمپین مشارکت در تجهیز کلینیک دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به این روبات، آغاز شده است.

در این کمپین قرار است نسخه درمانگاهی جهت نصب و قرارگیری در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه شود تا در اختیار این کلینیک جهت توانبخشی مراجعان دارای معلولیت گذاشته شود. این دستگاه در مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با سابقه ترین دانشکده توانبخشی در ایران و دانشکده ای با اعتبار بین المللی است که با دارا بودن ۸ گروه آموزشی به عنوان قطب توانبخشی کشور ایران مطرح است.

در این دانشکده علاوه بر آموزش، انجام پژوهش و تولید علم، کلینیک‌های فعال پاسخگوی نیاز توانبخشی جامعه در زمینه رشته‌های دانشکده هستند.

روبات پوشیدنی توانبخشی اکسوپد «Exoped Robotic Exoskeleton» یک ربات توانبخشی ویژه راه رفتن افراد دچار کم‌توانی و ناتوانی در استفاده از اندام‌های پایین تنه است.

این روبات به کاربر در راه رفتن، نشستن و برخاستن کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان جایگزین ویلچر استفاده شود. با «اکسوپد» بیمارانی که دیگر قادر به راه رفتن نبودند، می توانند دوباره راه بروند.

بازگرداندن توانایی راه رفتن به افراد کم‌توان و ناتوان پایین تنه بیش از هر چیز بر روحیه، اعتماد به نفس و امید آنان به زندگی اثر قابل توجهی دارد. افزون بر این امکان ایستادن، نشستن و راه رفتن کاربران به آنان استقلال بیشتری در زندگی می‌دهد.

همچنین تحرک بیشتر موجب بهبود وضعیت فیزیکی از جمله بهبود گردش خون، تنظیم فشار خون، بهبود تنفس، جلوگیری از مشکلات گوارشی و کلیوی، زخم بستر، دردهای مزمن و تضعیف ماهیچه‌ها می‌شود. از اکسوپد می‌توان برای توانبخشی افرادی که دچار اختلال در الگوی راه رفتن هستند استفاده کرد.

در این کمپین قرار است نسخه درمانگاهی «اکسوپد» جهت تجهیز کلینیک تهیه شود که قیمت آن (با احتساب ارزش افزوده) ۱۰۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است، از آنجا که "اکسوپد" یک محصول دانش بنیان ایرانی است، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در خرید آن به خریداران کمک می‌کند و بخشی از هزینه آن را تقبل می‌کند.

در مورد این دستگاه با تقبل ۳۵ درصد از هزینه توسط معاونت، باقی مانده هزینه معادل ۶۷ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب هزینه نصب و آموزش آن، هدف مالی کمپین ۷۰ میلیون تومان قرار داده شده است.

علاقمندان برای مشارکت می‌توانند به وب‌سایت فاندوران fundorun.com مراجعه کنند.