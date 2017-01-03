نصب ردیاب بر روی گورخر آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر، افزود: در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ آذر ماه سالجاری با همکاری مشترک و داوطلبانه دانشگاه وین اتریش، دانشگاه وایومینگ آمریکا، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی این معاونت، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و محیط بانان آن اداره کل از طریق یک پروپوزال دانشجویی برای نخستین بار در کشور نصب گردنبند ماهواره ای بر روی ۶ راس گورخر در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور صورت گرفت.

مهاجرت فصلی گورخرها، تهدیدی برای حفاظت

وی با بیان اینکه این اقدام به منظور تعیین کریدورهای مهاجرتی این گونه است، اظهار کرد: یکی از مهمترین نگرانی های موجود در ارتباط با حفاظت این جمعیت ها، مهاجرت فصلی تعداد نامشخص ولی ظاهرا قابل توجهی از گورها به خارج از محدوده تحت حفاظت است.

دبیری ادامه داد: مشخص نیست که آیا گورهای مهاجر موفق به بازگشت به منطقه می شوند و یا بنا به دلایل مختلف از جمله شکار غیرقانونی تلف می شوند.

مطالعه ای دو ساله بر روی ۱۰ تا ۱۵ گورخر

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این مطالعه در حدود دو سال و بر روی ۱۰ الی ۱۵ گورخر انجام خواهد شد.

این مسئول با اشاره به سابقه جهانی در خصوص استفاده از مطالعات ردیابی گونه ها در راستای حفاظت بهتر از آن ها، اظهار کرد: حیات وحش ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

دبیری گفت: با بررسی صورت گرفته از داده های ماهواره ای وضعیت این گورخرها به صورت آنلاین و در هر ساعت از شبانه روز مورد پایش قرار خواهد گرفت که هم اکنون داده ها حاکی از وضعیت مناسب گورخرها است.