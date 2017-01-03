بسیج رسانه فارس محور اتحاد و همدلی رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری سالروز تشکیل بسیج رسانه، تاکید کرد: بسیح رسانه محور همدلی و اتحاد میان تمامی رسانه های استان فارس که خوشبختانه برای اولین بار در کشور تاسیس شد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته با مشارکت اصحاب رسانه استان فارس شاهد موفقیت های چشم گیری در عرصه های مختلف بودیم و کارهایی انجام شد که در کشور بی سابقه و موثر بود.

مسئول بسیج رسانه فارس با اشاره به اینکه رسانه های استان فارس در موضوع تشییع تعداد زیادی از شهدای گمنام که به عنوان کاروان بصیرت بود سنگ تمام گذاشتند یادآور شد: زمانیکه برای اولین بار اعلام شد که کاروانی حامل پیکرهای مطهر حدود ۹۳ شهید گمنام از استان فارس تشییع و به کشور وارد می شوند کمتر کسی فکر می کرد که اینگونه مباحث مربوط به شهدا در استان و کشور فراگیرد شود.

امیری نژاد تاکید کرد: رسانه های استان فارس طی حدود یک هفته تشییع این شهدا در استان سنگ تمام گذاشتند که این مهم باعث شد که بسیج رسانه اقدام به چاپ کتاب عکس تحت عنوان ‹قاب های بی نشان› کند.

وی ادامه داد: در این کتاب بیش از ۲۰۰ عکس از عکاسان استان فارس به چاپ رسیده که به زودی طی مراسمی رونمایی خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور بسیج رسانه استان فارس کاروان خبرنگاران را راهی عتبات عالیات کرد ، گفت: حدود ۴۵ نفر از اصحاب رسانه در زمان اربعین راهی عتبات عالیات شدند که از این سفر نیز کتابی چاپ شده تحت عنوان ‹موکب عشق› که این کتاب نیز رونمایی خواهد شد.

امیری نژاد یادآور شد: بسیج رسانه استان فارس طی این مدت سه کتاب را به چاپ رسانده و دو کتاب نیز به زودی منتشر می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری شب شعر شهدای هنر و رسانه فارس نیز گفت: برای اولین بار همکاری بسیج هنرمندان موضوع برگزاری شب شعر شهدای هنر و رسانه برگزار خواهد شد که در این راستا قابل ذکر است که استان فارس دارای ۱۵ شهید رسانه است.

مسئول بسیج رسانه استان فارس ادامه داد: برگزاری نخستین جشنواره رسانه فجر انقلاب اسلامی فارس از دیگر برنامه های بسیج رسانه است که پوستر این جشنواره در مراسم سالروز بسیج رسانه رونمایی و در ۱۱ محور برگزار می‌شود.

امیری نژاد افزود: این جشنواره در بخش های سرمقاله، یادداشت، مصاحبه، خبر، صفحه‌آرایی، اینفوگرافیک و کاریکاتور برگزار می شود.