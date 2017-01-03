استفاده از ظرفیت خیرین در پیشگیری و درمان اعتیاد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری صبح سهشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان، افزود: در بهره مندی از ظرفیت جامعه خیرین، زمینه مناسبی در استان زنجان وجود دارد و افرادیکه در درمان بیماریهایی نظیر سرطان و مشکلات کلیوی مشارکت مینمایند، قطعا انگیزه لازم به منظور پیشگیری و درمان معضل اعتیاد در جامعه را هم دارند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای جامعه خیرین به منظور پیشگیری و درمان مبتلایان به اعتیادتاکید کردوگفت:استان زنجان در زمینه آسیبهای اجتماعی در جایگاه سیاُم کشور قرار دارد.
درویش امیری ادامه داد: همانطور که خیری، نیکوکاری و نیک اندیشان زنجان حوزه های مختلفی را با مشارکت خود بیمه کردند در مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد نیز به کمک دولت بیایند تا جلوی آسیب های مخرب اجتماعی در این حوزه گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: "پیشگیری" از وقوع و شیوع مصرف مواد مخدر در جامعه را اولین و مهمترین اقدام در تدوین برنامه جامع استانی عنوان نمود و تاکید کرد: گام دوم توجه به موضوع "درمان" و گام سوم اهتمام در "مبارزه" با مواد مخدر است که انتظار می رود از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در تدوین و ارائه برنامه جامع استانی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار زنجان در ادامه به گزارش ارائه شده با موضوع "آسیبهای اجتماعی" از سوی وزیر کشور در نشست روز گذشته استانداران سراسر کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در بخشی از این گزارش که به تشریح وضعیت آسیبهای اجتماعی در استانهای کشور اختصاص داشت، بر اساس جمعبندی ملی، استانهای البرز، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان رتبههای اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده اند و خوشبختانه استان زنجان در زمینه آسیبهای اجتماعی در جایگاه سیاُم کشور قرار گرفته است.
درویش امیری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تعامل و همکاری قوای سه گانه و تمامی نهادها و ارگانهای دولتی، نظامی و انتظامی کشور در زمینه پیشگیری، درمان و مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با رصد و پیگیریهای مداوم انتظار دارند تمامی دستگاهها و ارگانها در زمینه مهار آسیبهای اجتماعی با جامعه دینی، شیعی و اسلامی همکاری و تعامل داشته باشند.
استاندار زنجان وجود آسیبهای اجتماعی و تاثیرات منفی آن در جامعه را امری انکارناپذیر عنوان کرد و گفت: هرچند استان زنجان به لحاظ وجود آسیبهای اجتماعی در کشور، در جایگاه خوبی قرار دارد، ولی وجود این آسیبها حتی به میزان اندک نیز، برای جامعه اسلامی زیبنده نیست و باید در راستای رفع آن، اقدامات اساسی صورت گیرد.
درویشامیری از بزرگنمایی اخبار مربوط به آسیبها و معضلات اجتماعی کشور انتقاد نمود و اظهار داشت: بزرگنمایی اخبار هر یک از موضوعات و آسیبهای اجتماعی در رسانههای داخلی که گاها با هدف تحقیر و تخریب دولت انجام می شود، مورد سوء استفاده رسانههای معاند خارجی و بویژه دستمایه نشریات عربی و وهابی قرار می گیرد و زمینه تخریب چهره نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی را فراهم آورده و لطمات فراوانی را به جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی تحمیل می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل سازنده تمامی دستگاههای اجرایی و نهادها در اجرای اهداف و برنامههای شورای مبارزه با مواد مخدر استان، هیچ خانوادهای در استان، کشور و جامعه اسلامی دچار معضل اعتیاد نباشد.
نظر شما