امکان رزرو هتل با اپلیکیشن موبایلی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های همیشگی علاقه مندان به گردشگری و سیر و سفر، مشکل اقامت، یافتن و رزرو هتل مناسب و ارزان بوده است. هم اکنون با استفاده از اپلیکیشن روی موبایل، این امکان فراهم شده تا مسافران و گردشگران از میان بیش از ۷۰۰ هتل در ۱۳۴ شهر کشور و بر اساس شهر، بودجه و لیست پربازدیدترین و پرتخفیف ترین هتلها، محل اقامت خود را انتخاب کنند.

اپلیکیشن اندرویدی «پینتاپین» علاوه بر راهنمایی و ارائه اطلاعات به مسافران برای ایرانگردی، این امکان را در اختیار کاربران می گذارد تا پس از انتخاب هتل، از طریق درگاههای پرداخت آنلاین، هزینه اتاق مورد نظر را بپردازند و رزرو خود را در همان لحظه قطعی کنند.

این برنامه کابردی موبایلی، لیست لوکس‌ترین تا ارزان قیمت‌ترین هتل‌ها و حتی پانسیونهای ایران را در اختیار کاربران اندروید قرار می دهد و به زودی نسخه IOS آن نیز برای کاربران آیفون عرضه می شود.

دریافت این برنامه از بازار اپلیکیشن های اندروید و یا http://cdn.pintapin.com/app/Pintapin۱.۲.۲.apk امکان پذیر است و این استارتاپ قرار است به زودی در راستای ارائه بسته کامل اپلیکیشن سفر، امکان خرید بلیت قطار و هواپیما را نیز به این اپلیکیشن اضافه کند.