مسئولان فرهنگی در راه مبارزه با مواد مخدر هم جهت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر قلی الله قلیزاده با بیان اینکه ۳۸ سال از زمان مبارزه با مواد مخدر در کشور می گذرد، اظهار کرد: البته مسئله مواد مخدر معضلی برای تمام کشورها است،‌ همواره عده ای از افراد سودجو که منافعشان از راه تهیه و توزیع انواع مواد مخدر تامین می شود، به روش‌های مختلف مانع از موفقیت مبارزان ما در راه مقابله با اعتیاد می شوند که این مسئله ریشه در عوامل داخلی و بین المللی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افراد زیادی از نیروهای نظامی و امنیتی در راه مبارزه با مواد مخدر به ویژه در مرزهای کشور شهید شده اند، اضافه کرد: با وجود آنکه نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی برای مقابله با انواع ورود مواد مخدر به کشور تلاش‌های بسیاری کرده اند و با خرده قاچاقچیان نیز در این رابطه برخوردهای جدی می شود، اما برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر باید به مسائل فرهنگی بیشتر توجه کرد.

قلی‌زاده با تاکید بر اینکه مسئولان باید از فعالیت‌های جزیره‌ای برای مقابله با اعتیاد خودداری کنند، گفت: متاسفانه ناهماهنگی در بین برخی مسئولان و متولیان فرهنگی در عملیاتی کردن برنامه های مقابله با اعتیاد وجود دارد و فعالیت‌ها و تلاش‌ها در جهت یکدیگر نیستند به همین دلیل بسیاری از اقدامات خنثی می‌شوند.

نماینده مردم کلیبر در مجلس تصریح کرد: ضرورت دارد برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر و مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از گرداب مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و روانگردان ها، همه مسئولان فرهنگی کشور و دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌ها و برنامه های مبارزاتی را در یکسو و هم جهت انجام دهند.

قلی زاده با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در کشور نگران کننده است، اظهار کرد: تاکنون برخوردهای شدید و مبارزات نظامی خروجی مطلوبی برای کاهش عرضه و تقاضا مواد مخدر نداشته است، باید در راستای تقویت فرهنگ جامعه سرمایه گذاری کرد.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی گسترده، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به مصرف مواد مخدر را تحت الشعاع قرار می دهد و می‌تواند چراغ روشنی برای نسل های امروز و آینده به دور از اعتیاد باشد.