اعطای بیش از ۱۳۰۰ فقره وام ازدواج در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند بعدازظهر سه شنبه در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند که با حضور معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد، گفت: فلسفه حضور مسئولان بانک‌ها در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان، بررسی عملکرد و تعداد وام‌های ازدواج پرداخت‌شده از سوی آن‌ها به جوانان است.

وی در ادامه به گزارش‌های دریافتی ۱۲ بانک عامل پرداخت وام ازدواج در شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماهه گذشته سال جاری در شهرستان نهاوند یک هزار و ۳۹۳ فقره وام ازدواج پرداخت‌شده است.

فرماندار نهاوند گفت: بانک‌های عامل شهرستان با توجه به اینکه در نهاوند شعب سایر مؤسسات و بانک‌ها وجود ندارند باید در خصوص انجام اقدامات بازگشایی و سامانه ثبت‌نام برای زوجین اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

حمیدوند بابیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۵۴۱ فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال در نهاوند پرداخت‌شده است، گفت: طی مدت سال جاری نیز مبلغ ۱۲۳ میلیارد و۸۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت‌شده که از ابتدای خردادماه سال جاری به بعد تمامی تسهیلات پرداختی ۱۰ میلیون تومانی بوده است.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاری یک هزار و ۵۴۵ مورد ازدواج در نهاوند ثبت‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۱۲ موردی در ثبت دارد.

فرماندار نهاوند آمار طلاق در شهرستان نهاوند را نیز کاهشی عنوان کرد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۲۸۰ مورد طلاق ثبت‌شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۱ موردی را به دنبال داشته است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی فعالیت جوانان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد: خوشبختانه در شهرستان نهاوند گروه‌های بسیار خوبی در فضاهای حقیقی و مجازی وجود دارد که کارهای عام‌المنفعه انجام می‌دهند اما در مقابل عده‌ای به تخریب عملکرد دولت و مسئولین می‌پردازند.