آیین بزرگداشت مرحوم آیت الله بافقی (ره) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و یکمین همایش «ستارگان محراب»، ویژه گرامی داشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران، آیین ویژه بزرگداشت فقیه مجاهد آیت الله مرحوم بافقی در برپا می شود.

در این مراسم که به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می گردد، حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی سخنرانی خواهند کرد.

آیین بزرگداشت آیت الله بافقی چهارشنبه (۱۵ دیماه) در مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) واقع در شهرری، همزمان با نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

آیت الله بافقی (ره) در سال ۱۲۹۲ هجری قمری در بافق یزد به دنیا آمد، امام خمینی(ره) از مبرزترین دوستان مرحوم بافقی بودند که چه در زمان زندگی و دوران تبعید و چه بعد از درگذشت وی از آن مرحوم یاد و به روان پاکش درود می‌فرستادند.