یخچال هوشمندی که صاحبش را درک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری جدید یادگیری هوشمندانه با هدف پیشرفته‌تر کردن قابلیت‌های لوازم خانگی امروزی، به عنوان راهکاری برای هوشمندسازی سبک زندگی، در نمایشگاه CES۲۰۱۷ به نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه تجهیزات و محصولات الکترونیکی لاس وگاس آمریکا (CES۲۰۱۷ ) پنجم تا هشتم ژانویه (۱۶ الی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵) برگزار می شود و در این نمایشگاه کمپانی های مطرح فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه فناوریهای نوین اطلاعات در معرض دید عموم می گذارند.

کمپانی کره ای ال جی الکترونیکس با هدف پیشرفته تر کردن سبک زندگی، قابلیت های جدیدی را در یخچال هوشمند عرضه خواهد کرد و از فناوری جدید یادگیری هوشمندانه در این کالا پرده برداری می کند. این قابلیت به این یخچال امکان می‌دهد تا با گردآوری و بررسی الگوهای سبک زندگی مشتری به مرور زمان کاربران را بهتر درک کنند.

این فرایند پایان‌ناپذیر است و با گذشت زمان بهتر می‌شود تا راهکارهای جدیدی برای رسیدن به فناوری اینترنت اشیاء به دست آید.

یخچال هوشمند با فناوری یادگیری هوشمندانه، آسایش بیشتری برای مشتریان فراهم می‌کند. یادگیری هوشمندانه این یخچال با تحلیل الگوهای استفاده و مصرف مواد غذایی کاربردهای متفاوتی را با پیش‌بینی فعالیت‌های خانواده بر اساس رفتارهای گذشته انجام می‌دهد.

مانند پر کردن خودکار جایخی در زمان خاصی از روز که آب سرد بیشتر مورد نیاز است. در فصل تابستان، وقتی یخچال هوشمند حس کند دما و رطوبت به گونه‌ای است که ممکن است منجر به فاسد شدن مواد غذایی شود، می‌تواند سیستم استریلیزاسیون چهارمرحله‌ای را خودبه‌خود فعال کند تا عمر مواد غذایی بیشتر شود.