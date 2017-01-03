به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف یار بعدازظهر سهشنبه در کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ثمره اتحاد، ایثار و رهبری امام خمینی(ره) بوده است خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ و هنر دارای ظرفیت بالایی برای تبیین و انتقال ارزشها و رشادت های نسلهای انقلاب به نسل جدید است.
وی عنوان کرد: انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی دوران پیروزی انقلاب و همچنین حفظ ارزشهای شکوهمند انقلاب باید اهداف اجرای برنامهها قرار گیرد چراکه در شرایط حساس کنونی تبیین آسیبها و تهدیدهای انقلاب و ضرورت حفظ وحدت باید موردتوجه قرار گیرد.
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رزن در ادامه از برگزاری بیش از ۲۵۵ برنامه فرهنگی و هنری در دهه فجر خبر داد و افزود: در دهه فجر امسال بیش از ۲۵۵ برنامه فرهنگی توسط اداره و نهادهای شهرستان رزن با رویکرد بیان اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: برگزاری مراسم فرهنگی در بیش از ۶۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان رزن ازجمله برنامههای فرهنگی دهه فجر است.
سیف یار در ادامه با اشاره به دیگر عناوین برنامههای دهه فجر گفت: در این ایام برنامههایی از قبیل نواختن زنگ انقلاب، گفتمان دینی و روشنگری، دیدار با خانواده شهدا، دیدار با امامجمعه، برپایی نمایشگاه عکس، اجرای تئاتر، جشنواره شعر فجر، اعزام مبلغین به روستاها، مسابقه قرآن، حدیث وکتابخوانی، محفل انسی باقران و عطرافشانی مزار شهدا برگزار خواهد شد.
وی در پایان برگزاری عصری با شعر در دهه فجر امسال که با رونمایی از کتاب همراه خواهد بود را ازجمله مهمترین برنامههای دهه فجر دانست.
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