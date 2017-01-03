نشست «بیداری اسلامی در پرتو نظریات آیت الله هاشمی شاهرودی»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی با موضوع بیداری اسلامی در پرتو نظریات آیت الله هاشمی شاهرودی در دانشگاه عدالت برگزار می شود.

در ادامه سلسله میزگردهای علمی برگزار شده در پرتو نظریات آیت الله هاشمی شاهرودی در دانشگاه عدالت، به همت معاونت علمی دانشگاه نشست علمی تخصصی با موضوع «بیداری اسلامی» در روز چهار شنیه مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ از ساعت ۱۵ در محل دانشگاه عدالت برگزار می گردد. سخنرانان این نشست آیت الله گلی شیردار، حجت الاسلام سید عبدالحمید ثابت، حجت الاسلام فلاح نژاد خواهند بود.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.