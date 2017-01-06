عروسی گرفتن مرد هندی برای دختران

مجله مهر: در هند رسم و رسوم متفاوت و زیادی وجود دارد، یکی از این رسوم به برگزاری مراسم عروسی برمی‌گردد که بر عهده خانواده دختر است، در این میان اگر دختری پدرش را از دست داده باشد، باید خیال برگزاری مراسم عروسی را از سر بیرون کند، مخصوصا اگر از خانواده‌ای ضعیف باشد. این‌جاست که افراد نیکوکار به کمک مادران تنها می‌آیند.

یکی از این افراد آقای ساوانی است که از سال ۲۰۰۸ تاکنون برای ۷۰۰ دختر بدون پدر مراسم عروسی برگزار کرده است، مراسمی که شامل طلا و جواهرات، ابزار خانه و وسیله‌های زندگی هم می‌شود و برای هرکدام از این دخترها چیزی در حدود چهارصد هزار روپیه (پنج هزار و ۹۰۰ دلار که با در نظر گرفتن دلار چهار هزار تومانی می‌شود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) خرج می‌کند، البته این مرد نیکوکار در مراسم عروسی هم حضور پیدا می‌کند و مراسم سنتی که پدر عروس انجام می‌دهد را به جا می‌آورد.

آقای ساوانی هشت سال قبل درست زمانی‌که یکی از خویشاوندانش نزدیک به جشن عروسی دخترش از دنیا رفت و او کارهای مراسم را بر عهده گرفت به دخترانی فکر کرد که به هر دلیلی پدر خود را از دست داده‌اند و ممکن است نتوانند مراسم عروسی داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفت کسی باشد که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد و به این خانواده‌ها و دختران کمک کند. البته آقای ساوانی حواسش هست که حتما پدر این دختران از دنیا رفته باشند، چون اگر پدرشان از خانواده جدا شده باشد، از نظر قانونی او تخلف می‌کند.

این مرد نیکوکار که تجارت می‌کند، تا به حال هزینه دقیق هیچ‌کدام از این مراسم را اعلام نکرده است، با این‌حال با توجه به مراسم، مهمانان، طلاها و وسیله‌هایی که برای هرکدام از این دخترها خرج کرده، می‌توان فهمید با دست و دلبازی خرج می‌کند و نگران هزینه‌های آن‌ها نیست.

نکته‌ای که درباه آقای ساوانی وجود دارد، این است که مسئولیت پدرانه او بعد از عروسی تمام نمی‌شود و ارتباطش را با دخترهایش حفظ می‌کند و بر اساس رسوم هدایایی را برای آن‌ها می‌فرستد.

روز پدر برای آقای ساوانی روز عجیبی است، چون از طرف همه دخترهایی که فرزندخوانده او هستند، هدیه‌ها و کارت‌های مختلفی می‌رسد که پر از احساس هستند. آقای ساوانی از اینکه توانسته در مهم‌ترین و بزرگترین روز زندگی دختران زیادی در کشورش نقش داشته باشد، خوشحال است و همچنین امید دارد خدا هم از او راضی باشد.