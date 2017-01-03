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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

رئیس دادگستری قم:

دادستان جدید قم با تدبیر تصمیم می‌گیرد

دادستان جدید قم با تدبیر تصمیم می‌گیرد

قم - رئیس دادگستری قم گفت: دادستان جدید قم شناخت دقیق از تشکیلات دارد و نیروی انسانی به کار گرفته شده را خوب می‌شناسد لذا دانسته‌های وی موجب می‌شود تا با تدبیر تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان قم که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داششت: در مدت حدود ۱۰ سال خدمت آقای گنجی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب قم گنجینه‌ای از تجارب ارزشمند به دست آمده که در پست‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امیدورایم دادستان سابق قم به خوبی از تجربیات خود در هر پستی که می‌پذیرد استفاده کند، گفت: در قم شاهد عملکرد قوی و موفیقت روز افزون وی بودیم.

رئیس دادگستری قم افزود: امتیازی که آقای مهدی کاهه به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب دارد این است که توانسته ضعف‌ها و قوت‌های دادستان قبلی را به خوبی ببیند.

وی ادامه داد: دادستان جدید قم شناخت دقیق از تشکیلات دارد و نیروی انسانی به کار گرفته شده را خوب می‌شناسد لذا این دانسته‌های وی موجب می‌شود تا با تدبیر تصمیم بگیرد.

حجت الاسلام خلیلی با تأکید بر اینکه دادستان جدید باید از دانسته‌های خود و تجارب دیگران برای برقراری امنیت استفاده کند، افزود: استان قم در شرایطی ویژه قرار دارد که حفظ امنیت آن بسیار مهم است.

رئیس دادگستری قم ادامه داد: قضات قبل از هر چیز باید به سمت تقوا بروند و اگر تقرب پیدا کنند و اهل نماز شب باشند.

کد مطلب 3867766

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