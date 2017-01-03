به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب نماینده تهران در نشست علنی نوبت عصر روز سهشنبه در تذکر شفاهی با اشاره به تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس گفت: این تجمع به خاطر نگرانی از مصوبات مجلس درباره بیمه های درمانی برگزار شده است.
نماینده مردم تهران افزود: امروز همگی نگران تجمیع بیمه های درمانی هستیم که احتمالا در نوبت سوم بررسی برنامه در صحن علنی بررسی خواهد شد. لذا همکاران به درخواست شاغلان و بازنشستگان تامین اجتماعی توجه کنند.
محجوب در تذکری خطاب به وزیر بهداشت و رئیس جمهور اظهار داشت: وزیر بهداشت درخواست برداشت ۲۷.۹ درصد از حسابهای سازمان تامین اجتماعی را داشت که رئیس جمهور هم تایید کرد در حالی که این سازمان پولی برای این کار ندارد.
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