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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

محجوب در تذکر شفاهی اعلام کرد:

مردم نگران تجمیع بیمه‌های درمانی هستند

مردم نگران تجمیع بیمه‌های درمانی هستند

نماینده مردم تهران گفت: مردم نگران تجمیع بیمه های درمانی در برنامه ششم هستند و نمایندگان در بررسی این موضوع باید دقت بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب نماینده تهران در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه در تذکر شفاهی با اشاره به تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس گفت: این تجمع به خاطر نگرانی از مصوبات مجلس درباره بیمه های درمانی برگزار شده است.

نماینده مردم تهران افزود: امروز همگی نگران تجمیع بیمه های درمانی هستیم که احتمالا در نوبت سوم بررسی برنامه در صحن علنی بررسی خواهد شد. لذا همکاران به درخواست شاغلان و بازنشستگان تامین اجتماعی توجه کنند.

محجوب در تذکری خطاب به وزیر بهداشت و رئیس جمهور اظهار داشت: وزیر بهداشت درخواست برداشت ۲۷.۹ درصد از حساب‌های سازمان تامین اجتماعی را داشت که رئیس جمهور هم تایید کرد در حالی که این سازمان پولی برای این کار ندارد.

کد مطلب 3867768

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