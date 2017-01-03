صدور بیش از ۱۵ هزار کارت ملی هوشمند در شهرستان رزن

علی خداکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره‌برداری از دو ایستگاه صدور کارت ملی هوشمند در بخش سردرود و قروه درجزین شهرستان رزن گفت: با بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی بابیان اینکه با راه‌اندازی این دو ایستگاه در مجموع ۳ ایستگاه صدور کارت ملی هوشمند در سطح شهرستان رزن به ارائه خدمات خواهند پرداخت، اظهار داشت: راه‌اندازی این ایستگاه‌ها موجب تسریع امور و کاهش مراجعه مردم به مرکز شهرستان می‌شود.

رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان رزن تحقق ارائه خدمات مطلوب در راستای اهداف راهبردی سازمان ثبت‌احوال را از دلایل راه‌اندازی این دو ایستگاه در شهرستان برشمرد.

وی افزود:با توجه به این‌که فعال بودن تنها یک ایستگاه واقع در اداره پست شهرستان مشکلاتی از قبیل تراکم و حجم بالای مراجعین را در پی داشت دو ایستگاه دیگر راه اندازی شد.

وی با اشاره به صدور بیش از ۱۵ هزار و ۸۴۸ کارت ملی هوشمند در شهرستان رزن، عنوان کرد: تعداد یک هزار و ۲۹۶ فقره کارت ملی هوشمند افرادی که تا قبل از ۲۷ خرداد ۹۵ اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، آماده تحویل است.