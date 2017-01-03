نمایندگان مردم به بازگشت ماده ۸۶ برنامه ششم رای ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بحث بر سر تولیت نظام سلامت پیگیری و مورد بررسی قرار گرفت که بر همین اساس، نمایندگان به بازگشت ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه کشور با موضوع تولیت نظام سلامت، رای ندادند و قرار شد بررسی این ماده از برنامه ششم در صحن مجلس دنبال شود.