به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بحث بر سر تولیت نظام سلامت پیگیری و مورد بررسی قرار گرفت که بر همین اساس، نمایندگان به بازگشت ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه کشور با موضوع تولیت نظام سلامت، رای ندادند و قرار شد بررسی این ماده از برنامه ششم در صحن مجلس دنبال شود.
بررسی تولیت نظام سلامت ادامه دارد؛
نمایندگان مردم به بازگشت ماده ۸۶ برنامه ششم رای ندادند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بازگشت ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه کشور به ماده ۱۹ ماده لایحه دولت، رای ندادند.
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