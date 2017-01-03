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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

استاندار قزوین:

چتر حمایتی صندوق بیمه روستاییان در استان قزوین دو برابر شود

چتر حمایتی صندوق بیمه روستاییان در استان قزوین دو برابر شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: صندوق بیمه روستاییان بستر مناسبی برای کمک به روستاییان در شرایط کهنسالی و از کارفتادگی است و باید دایره پوششی آن در استان امسال به ۴۰ هزار خانوار افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در دیداربا محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بیمه روستاییان از کارهای بسیار مهم و ارزشمندی است که می تواند در دوران کهولت و از کارفتادگی و یا حوادث مختلف کمک کشاورزان و روستاییان و عشایر باشد.

استاندار قزوین بیان کرد: صندوق بیمه یک فرصت ارزشمند برای رسیدیگی به امور نیازمندان است و باید در استان بتوانیم خدمات آن را گسترش دهیم.

همتی یادآورشد: در سال جاری باید تعداد افراد تحت پوشش از ۲۰هزار نفر به ۴۰ هزار نفر و سال اینده به ۷۰ هزار نفر افزایش یابد و در این مسیر استانداری قزوین اماده همکاری و حمایت است.

وی بیان کرد: آموزش دهیاران و استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و شوراهای اسلامی برای توجیه مزایای این بیمه و اطلاع رسانی مناسب می تواند در استقبال کشاورزان و روستاییان از این موضوع موثر باشد.

کد مطلب 3867779

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