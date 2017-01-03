چتر حمایتی صندوق بیمه روستاییان در استان قزوین دو برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در دیداربا محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بیمه روستاییان از کارهای بسیار مهم و ارزشمندی است که می تواند در دوران کهولت و از کارفتادگی و یا حوادث مختلف کمک کشاورزان و روستاییان و عشایر باشد.

استاندار قزوین بیان کرد: صندوق بیمه یک فرصت ارزشمند برای رسیدیگی به امور نیازمندان است و باید در استان بتوانیم خدمات آن را گسترش دهیم.

همتی یادآورشد: در سال جاری باید تعداد افراد تحت پوشش از ۲۰هزار نفر به ۴۰ هزار نفر و سال اینده به ۷۰ هزار نفر افزایش یابد و در این مسیر استانداری قزوین اماده همکاری و حمایت است.

وی بیان کرد: آموزش دهیاران و استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و شوراهای اسلامی برای توجیه مزایای این بیمه و اطلاع رسانی مناسب می تواند در استقبال کشاورزان و روستاییان از این موضوع موثر باشد.