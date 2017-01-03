اسامی داوران بخش مسابقه مستند جشنواره «عمار» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار داوران بخش های مختلف مسابقه مستند را در حوزه های «اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی»، «بیداری اسلامی، وحدت و مدافعان حرم»، «تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و فتنه ۸۸»، «جنگ نرم»، «نقد درون گفتمانی» و «ملت قهرمان» معرفی کرد.

اسامی این داوران به شرح زیر است:

اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی

سید سلیم غفوری، سردار محمدرضا نقدی، میثم صفائیان، فریدون عباسی دوانی و مرتضی فیروزآبادی.

بیداری اسلامی، وحدت و مدافعان حرم

احمدرضا بیضایی، جواد اردکانی، شفیع آقامحمدیان، حمیدرضا غریب‌رضا و حسین امیرعبداللهیان.

تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و فتنه ۸۸

محمد صادق کوشکی، محمد حسین روزی طلب، جواد رمضان نژاد، یعقوب توکلی و مسعود رضایی.

جنگ نرم

آرش دریابندری، فواد ایزدی، احمد سبحانی،حجت الاسلام علی اکبر براتی و پیمان جبلی.

نقد درون گفتمانی

مهدی نصیری، علیرضا قزوه، عباس سلیمی نمین، ابراهیم فیاض، حجت الاسلام علی جعفری.

ملت قهرمان

اقبال واحدی، مجتبی نامخواه، سینا واحد، حجت الاسلام رهدار، مجید بذرافکن.