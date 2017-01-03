آنفلوانزای پرندگان در خراسان شمالی مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی در دومین نشست ستاد استانی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: با توجه به مجموعه اقدامات و تدابیر قرنطینهای و بهداشتی دستگاههای متولی و تأمین سلامت طیور استان، در حال حاضر هیچ خطری از این بابت احساس نمیشود.
ایرانی افزود: این جلسات فقط بهمنظور هماهنگی و همافزایی عملکرد دستگاهها و جلوگیری از ورود بیماری به خراسان شمالی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به بروز کانونهای این بیماری در برخی استانها ازجمله استانهای شمالی، مراقبت مبادی ورودی و خروجی و محورهای مواصلاتی استان با همکاری دامپزشکی و نیروی انتظامی بهطور ویژه ادامه یابد.
وی بر لزوم همکاری رسانهها برای اطلاعرسانی به مردم درباره پیشگیری از این بیماری، بهخصوص در مورد پرندگان مهاجر مورد تأکید کرد و افزود: اتحادیه مرغداران نیز ضمن گسترش اطلاعرسانی به تولیدکنندگان، آنان را برای استفاده از خدمات پوشش بیمهای ترغیب کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی بیان کرد: فاصله معنادار کنونی بین ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی و دامی استان با میانگین کشوری، باید بافرهنگ سازی بیشتر و حل دغدغههای بهرهبرداران کاهش یابد.
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