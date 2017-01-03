دشمن با ابزارهای مختلف جوانان را از سبک زندگی اسلامی دور می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علی‌اصغر حسینی بعداظهر سه شنبه در نشست کمیته همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه افزود: جوانان سرمایه های کشور هستند و ما باید با الهام از فرمایش پیامبر(ص) در راستای حفظ جوانان، مواظب جوانها بوده و اجازه ندهیم دشمن آنها را از اعتقاداتشان دور کند.

وی سنگ اصلی و زیربنای شکل گیری شخصیت افراد را خانواده دانست و گفت: خانواده در تربیت اسلامی جوانان نقش مهمی دارد.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه آموزش و پرورش بعد از خانواده نقش مهمی در تربیت دانش آموزن دارد، تصریح کرد: این نهاد باید علاوه بر دانش ‌آموزان به خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان نیز توجه داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه توسعه فعالیتهای قرآنی در مدارس، کاهش آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد، اظهار داشت: مشارکت حوزه علمیه و آموزش و پرورش در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی ضروری است و این امر با راه‌اندازی کمیته مشترک همکاری میسر خواهد شد.

حسینی افزود: جوانان امروز مدیران فردای کشور هستند که باید برای تربیت آنها توجه و تلاش ویژه ای داشت.