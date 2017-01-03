افزایش قیمت در پی ممنوعیت واردات لپ تاپ و لوازم کامپیوتر

قدس نوشت: سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی بازار IT گفت: در هفته های گذشته دو موضوع مهم باعث افزایش قیمت برخی از لوازم IT در بازار شد که دلیل اول آن نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته بود. وی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی از کالاهای این بازار به کشور طی هفته های اخیر اظهار داشت: در روزهای گذشته جلوی واردات برخی از کالاهای این بازار به کشور مسدود شد که این موضوع نیز باعث افزایش قیمت برخی از کالاهای مربوط به این صنف شده است.

میرمهدی در تشریح دلایل ممنوعیت ورود برخی از این کالاها به کشور تصریح کرد: در جلسه ای که با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم گویا مسئولان گمرک بر اساس نامه دریافتی خود از سازمان توسعه تجارت به اشتباه جلوی واردات برخی از این کالاها مانند لپ تاپ و برخی از لوازم جانبی کامپیوتر مانند کیبورد، سی پی یو، مانیتور را در لیست کالاهای ممنوعه به لحاظ وارداتی قرار داده است. وی افزود: البته این امکان نیز وجود دارد که مرکز توسعه تجارت از واردات و فروش کالاهایی که در ایران نمایندگی ندارند ممانعت کرده باشد که به هر حال تحت هر شرایطی این موضوع بازار IT را با چالش هایی مواجه کرده است.

میرمهدی در ادامه گفتگوی خود با تاکید بر اهمیت یکسان سازی نرخ ارز خاطرنشان کرد: این اتفاق قطعا بر روی قیمت همه کالاها تاثیر گذار خواهد بود چرا که در حال حاضر برای واردات برخی از کالاها از ارز مرجع استفاده شده اما برای واردات دسته دیگری از کالاها از ارز بازار آزاد استفاده می شود که خود این موضوع دردسرهای بزرگی ایجاد کرده است. این فعال صنفی اظهار داشت: به نظر می رسد با یکسان سازی نرخ ارز تا مدت ها افزایش قیمتی رخ نداده و نرخ ارز نیز ثابت خواهد ماند. رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه تصریح کرد: طبیعتا یکسان سازی نرخ ارز اتفاق مثبتی محسوب می شود که متاسفانه تا کنون این موضوع فقط در حرف بوده و هیچ اقدام عملی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته و مردم تاوان آن را می دهند.

میرمهدی درباره موضوع ادغام اتحادیه های صنفی هم راستا با یکدیگر و دلایل اجرایی نشدن این موضوع گفت: ما اخیرا طی نامه ای مجددا از وزیر و معاون وزیر درخواست کردیم که این موضوع پیگیری و اجرایی شود چرا که وجود چند اتحادیه در مورد صنوفی که با هم تداخل صنفی دارند باعث سردرگمی مردم می شود. وی در توضیح این مسئله بیان داشت: برای مثال در حال حاضر ممکن است در پاساژی مانند پاساژ علا الدین برخی از واحدهای صنفی از اتحادیه ما و برخی دیگر از اتحادیه صوتی و تصویری یا سایر اتحادیه های موازی مجوز کسب داشته اما جز صنوف زیر مجموعه ما محسوب شوند. رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه در خاتمه خاطرنشان کرد: برای مثال ممکن است تبلتی که در یک واحد صنفی با قیمت ۷۰۰هزار تومان فروخته می شود در واحدهای صنفی دیگری ۲۰۰هزار تومان فروخته شود که این تداخل و اختلاف ها باعث سردرگمی مردم و عدم پیگیری صحیح این تخلفات از سوی اتحادیه های مذبور می شود که تنها دلیل آن خودخواهی برخی از روسای صنوف برای حفظ اتحادیه هود است.