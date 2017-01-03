کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند/ جذب مشروط بازیکن راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری که نیم فصل اول در تیم گسترش فولاد حضور داشت، با نظر حسین فرکی و بعد از توافق با مسئولان باشگاه سایپا، به این تیم منتقل شد. همچنین ایوب کلانتری هم که در فولاد شاگرد حسین فرکی بود و نیم فصل اول در سیاه جامگان توپ می زد، به سایپا پیوست.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: حضور خلعتبری و کلانتری در سایپا قطعی شده و ما با این بازیکنان قرارداد بسته ایم.

درویش درباره حضور محمدرضا سلیمانی بازیکن تیم راه آهن در سایپا هم تصریح کرد: سلیمانی برای حضور در سایپا اظهار تمایل کرده بود ولی با راه آهن قرارداد دارد. حضور وی در سایپا به این منوط شد که رضایتنامه اش را از راه آهن بگیرد.