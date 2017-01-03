به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت که بر اساس آن، محدودیت‌های ترافیکی خاصی از صبح روز شنبه اعمال شد، از عصر امروز به پایان خواهد رسید.

وی افزود:براساس این مصوبه، محدودیت ترافیکی در محدوده طرح ترافیک،به محدوده زوج و فرد گسترش یافته بود که این محدودیت‌ها از ساعت ۱۹ امروز پایان می‌یابد وتردد در شهر تهران طبق روال قبل براساس ساعات مجاز تردد در مناطق طرح ترافیک وزوج و فرد انجام خواهد گرفت.

عابدی گفت: از صبح فردا، محدودیت تردد در محدوده طرح ترافیک، از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۷ اعمال می‌شود و محدودیت تردد در طرح زوج و فرد نیز تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.