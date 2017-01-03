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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

محدودیت‌های ترافیکی پایتخت به حالت عادی برگشت

محدودیت‌های ترافیکی پایتخت به حالت عادی برگشت

جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت از پایان محدودیت ترافیکی در تهران که از روز شنبه اعمال شده بود از عصر امروز خبر داد و گفت: از صبح فردا، محدودیت تردد در طرح ترافیک تا ساعت ۱۷ اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت که بر اساس آن، محدودیت‌های ترافیکی خاصی از صبح روز شنبه اعمال شد، از عصر امروز به پایان خواهد رسید.

وی افزود:براساس این مصوبه، محدودیت ترافیکی در محدوده طرح ترافیک،به محدوده زوج و فرد گسترش یافته بود که این محدودیت‌ها از ساعت ۱۹ امروز پایان می‌یابد وتردد در شهر تهران طبق روال قبل براساس ساعات مجاز تردد در مناطق طرح ترافیک وزوج و فرد انجام خواهد گرفت.

عابدی گفت: از صبح فردا، محدودیت تردد در محدوده طرح ترافیک، از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۷ اعمال می‌شود و محدودیت تردد در طرح زوج و فرد نیز تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3867796

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