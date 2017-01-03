شهدای مدافع حرم سند افتخار کشورند/ بقای انقلاب مرهون خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی آجا از خانواده های شهدای ارتشی مدافع حرم تقدیر شد.

در این مراسم که صبح امروز در تالار ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد، حجت الاسلام آل هاشم طی سخنانی، شهدای مدافع حرم را سند افتخار کشور دانست و تصریح کرد: این شهدای عزیز در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب اسلامی ایران جان خود را فدا کردند و اگر ایثار و از خود گذشتگی این شهدا نبود ما باید الان در استان هایی مانند کرمانشاه و همدان با دشمنان اسلام می جنگیدیم.

نماینده ولی فقیه در ارتش با بیان این که بصیرت و دور اندیشی از ویژگی های بارز شهدای مدافع حرم است، افزود: دفاع از حریم اهل بیت(ع) در عراق و سوریه و شهادت در این راه از دیگر افتخارات شهدای مدافع حرم است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، خاطرنشان کرد: بقای انقلاب، امنیت و پیشرفت کشور از هر جهت مرهون خون شهدا و صبر و استقامت خانواده های آنان است و اگر امروز این اقتدار و عزت در داخل کشور و عرصه های بین المللی وجود دارد به برکت خون همین شهداست.

حجت الاسلام آل هاشم در ادامه به سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم که فرمودند "به شهدای دفاع از حریم اهل بیت (ع) بطور ویژه افتخارمی کنیم" اشاره و تصریح کرد: تک تک این عزیزان گوهران گرانبهایی بودند که در راه دفاع از اسلام جان خود را فدا کردند، فلذا هم این شهدای والامقام و هم خانواده های بزرگوارشان حق بزرگی به گردن همه ملت ایران دارند.

وی درپایان، تکریم خانواده شهدا را با ارزش و مهم دانست و تأکید کرد: تجلیل از فداکاری و ایثارگری والدین معظم شهدا، همسران و فرزندان آنان باعث می شود تا یاد و خاطره شهدای سرافراز اسلام همواره زنده بماند.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش تجلیل شد.