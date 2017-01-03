فرمانداران و مدیران فارس ارتباط با رسانه ها را افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، هادی پژوهش جهرمی سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان فارس افزود: فرمانداران، بخشداران و همه مدیران به منظور معرفی خدمات و ارائه عملکرد باید با رسانه های مختلف دیداری و شنیداری ارتباط بیشتری برقرار کنند.

وی ادامه داد: باید خدمات هر دولتی که در راس کار قرار دارد معرفی شود و در اصل باید نظام حفظ شود و به همین سبب باید در مردم ایجاد امید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: فعالان عرصه اطلاع رسانی استان نیز باید با ساز و کاری که برای پیشبرد اهداف خود ترسیم می کند در راستای ایجاد امید در جامعه قدم بردارد.

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس نیز در این جلسه اظهار داشت: باید برای شورای اطلاع رسانی نقشه راه ترسیم شود تا بتوان دستاوردها و خدمات دولت را به مردم ارائه داد.

سید آیت الله رزمجو گفت: دولت از نقد استقبال می کند مشروط بر اینکه نقد بر اساس مطالب و مستندات واقعی باشد.