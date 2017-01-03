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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

امیدواری «ایلدریم» به توقف حمایت تسلیحاتی ترامپ از کردهای سوری

امیدواری «ایلدریم» به توقف حمایت تسلیحاتی ترامپ از کردهای سوری

نخست وزیر ترکیه امروز سه شنبه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا ارسال سلاح به کردهای سوریه را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدریم» با انتقاد مجدد از حمایت آمریکا از کردهای سوریه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید ایالات متحده ارسال سلاح به کردهای سوری را متوقف کند.

ایلدریم که در پارلمان ترکیه سخن می گفت در ادامه افزود: دولت اوباما مسئول ارسال سلاح به کردهای سوری است و ما امیدواریم دولت جدید آمریکا اجازه ندهد که همکاری استراتژیک ما بواسطه حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی دچار خدشه شود.

ترکیه کردهای سوری را به دلیل همراهی آنها با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) یک گروه تروریستی می داند و بارها از آمریکا خواسته تا حمایت از آنها را متوقف کند.

کردهای سوری از جمله گروه هایی هستند که با حمایت کشورهای غربی در حال مبارزه با داعش در سوریه هستند.

کد مطلب 3867799
عبدالحمید بیاتی

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