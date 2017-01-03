به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های استان قم، امیر طیبی‌نژاد در جلسه هفتگی خوشه سنگ با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و علمی در بازارهای صادراتی و عرضه محصولات و کالاهای تولیدی، توجه به بسته بندی است که در دنیای امروز خود به یک صنعت با عنوان صنعت بسته بندی تبدیل شده است.

وی افزود: توجه به بسته بندی و ارتقاء کیفیت آن از مقدمات لازم برای صادرات محصول به سایر کشورها به حساب می‌آید که ضروری است با شناخت صحیح از نیازهای بازارهای هدف، شیوه حمل و نقل، مسافت و... محصولات را در بسته بندی‌هایی عرضه کنیم که مورد پسند مشتری باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با تأکید بر اهمیت ارزیابی رقبا در بازارهای صادراتی عنوان کرد: پس از حضور اعضاء کنسرسیوم سنگ قم در چهل و سومین نمایشگاه تخصصی بازرگانی بغداد، بررسی بازارهای منطقه ایی توسط کارشناسان و فعالان این خوشه و ارزیابی و شناخت بهتر سنگ کشورهای رقیب و شناخت نقاط قوت و ضعف سنگ‌های ایران در مقایسه با آن‌ها به صورت میدانی صورت گرفت.

وی یکی از نقاط ضعف سنگ‌های ایران نسبت به رقبا را بسته بندی نامناسب عنوان کرد و بیان داشت: عامل توسعه و فعالان خوشه سنگ قم توانستند با شناخت مناسبی که از نمونه‌های موفق بسته بندی سنگ بدست آوردند پس از حضور در ایران اقدام به مذاکره با تولیدکننده‌های پالت نموده و در مدت کوتاه توانستند پالت‌های بسته بندی سنگ با کیفیتی به مراتب بهتر از پالت‌های ایتالیایی و اسپانیایی تولید کنند.

طیبی‌نژاد افزود: پس از تلاش‌های صورت گرفته شاهد تغییر در نحوه ساخت پالت بوده‌ایم و این الگو به سرعت در حال تسری به سایر واحدهای تولیدی می‌باشد زیرا معتقدیم الگوسازی مناسب سبب جریان سازی و ایجاد روند رو به رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط استان قم می‌شود.