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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خبر داد؛

استفاده از روش‌های جدید بسته بندی در صنعت سنگ

استفاده از روش‌های جدید بسته بندی در صنعت سنگ

قم - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از ارتقاء کیفیت و استفاده از روش‌های جدید بسته بندی در صنعت سنگ متناسب با بازارهای صادراتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های استان قم، امیر طیبی‌نژاد در جلسه هفتگی خوشه سنگ با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و علمی در بازارهای صادراتی و عرضه محصولات و کالاهای تولیدی، توجه به بسته بندی است که در دنیای امروز خود به یک صنعت با عنوان صنعت بسته بندی تبدیل شده است.

وی افزود: توجه به بسته بندی و ارتقاء کیفیت آن از مقدمات لازم برای صادرات محصول به سایر کشورها به حساب می‌آید که ضروری است با شناخت صحیح از نیازهای بازارهای هدف، شیوه حمل و نقل، مسافت و... محصولات را در بسته بندی‌هایی عرضه کنیم که مورد پسند مشتری باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با تأکید بر اهمیت ارزیابی رقبا در بازارهای صادراتی عنوان کرد: پس از حضور اعضاء کنسرسیوم سنگ قم در چهل و سومین نمایشگاه تخصصی بازرگانی بغداد، بررسی بازارهای منطقه ایی توسط کارشناسان و فعالان این خوشه و ارزیابی و شناخت بهتر سنگ کشورهای رقیب و شناخت نقاط قوت و ضعف سنگ‌های ایران در مقایسه با آن‌ها به صورت میدانی صورت گرفت.

وی یکی از نقاط ضعف سنگ‌های ایران نسبت به رقبا را بسته بندی نامناسب عنوان کرد و بیان داشت: عامل توسعه و فعالان خوشه سنگ قم توانستند با شناخت مناسبی که از نمونه‌های موفق بسته بندی سنگ بدست آوردند پس از حضور در ایران اقدام به مذاکره با تولیدکننده‌های پالت نموده و در مدت کوتاه توانستند پالت‌های بسته بندی سنگ با کیفیتی به مراتب بهتر از پالت‌های ایتالیایی و اسپانیایی تولید کنند.

طیبی‌نژاد افزود: پس از تلاش‌های صورت گرفته شاهد تغییر در نحوه ساخت پالت بوده‌ایم و این الگو به سرعت در حال تسری به سایر واحدهای تولیدی می‌باشد زیرا معتقدیم الگوسازی مناسب سبب جریان سازی و ایجاد روند رو به رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط استان قم می‌شود.

کد مطلب 3867803

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