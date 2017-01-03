‍ بصیرت یکی از ابزارهای مهم پیروزی در عرصه جنگ نرم محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری بعدازظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی تحول کلانتری و پاسگاه های گیلان اظهار کرد: حفظ ارزش های اسلامی و انقلاب وظیفه و تکلیف همه مسئولان است.

وی با بیان اینکه امروز با گسترش فضای مجازی، این فضا به عضو جدانشدنی جوامع تبدیل شده است، افزود: همانگونه که زندگی از یکسری قوانین و ضوابط برخوردار است فضای مجازی نیز باید دارای این قوانین، ضوابط و مقررات شود.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به تبدیل شدن جهان به یک دهکده جهانی با توجه به پیشرفت تکنولوژی ها روز، گفت: این فضای با توجه به گستردگی آن سبب ایجاد بی قانونی و ترویج بی بندوباری در سطح جامعه می شود.

وی در ادامه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان برعلیه نظام مقدس اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ایجاد تنش های سیاسی، فرهنگی و دینی در جامعه هستند.

هدف اصلی دشمن ناامید کردن مردم نسبت به آینده است

سردار میرحیدری با تأکید برضرورت وجود بصیرت در خصوص تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان در سطح جامعه، تصریح کرد: بصیرت یکی از ابزارهای پیروزی در عرصه جنگ نرم بشمار می رود.

وی افراد با بصیرت را قهرمانان اصلی عرصه جنگ نرم عنوان کرد و ادامه داد: هدف اصلی دشمنان نا امید کردن مردم ایران نسبت به آینده است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه مردم ایران همیشه در مقابل توطئه ها و اهداف دشمن ایستادگی کرده اند، خاطرنشان کرد: دشمنان از همه راه ها و توطئه ها برای ضربه زدن به مردم ایران بهره گرفته و می گیرند.

وی با تاکید براینکه پلیس در خط مقدم مبارزه با تهاجم های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: پاسگاه ها، کلانتری ها و پلیس های تخصصی پیشانی پلیس محسوب می شوند.

میرحیدری بر ضرورت مجهز بودن پلیس به دانش روز جهان تأکیدکرد و افزود: دشمن برای تخریب جامعه به ایجاد شبهه و تفرقه در میان مردم متوسل می شود.