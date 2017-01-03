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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

دادستان قم:

برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است

برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است

قم - دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است اما این برخوردها مانع از اقدامات پیشگیرانه نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاهه ظهر سه‌شنبه در مراسم معارفه خود در سمت دادستان عمومی و انقلاب قم که با حضور دادستان کل کشور در سالن جلسات دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم بتوانم با رهنمودهای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، مراجع و مسئولان قم رسالت خود را به خوبی انجام دهم.

وی گفت: فرایند دادرسی ما در نظام حقوقی مبتنی بر یکسری اصول است که ملزم به رعایت آن هستیم و مهم‌ترین آن رعایت عدالت، رعایت قانون و سرعت در برخورد با مجرمان است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه قانون مناسب‌ترین الگو برای سنجش رفتار و عملکرد حرفه‌ای است، اضافه کرد: قانون فصل‌الخطاب پرونده‌های کیفری است و امیدواریم بر اساس مبانی قانونی بتوانیم میان حقوق متهم و شاکی توازن و تعادل برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: دادرسی عادلانه میسر نمی‌شود جز با اعتماد متولیان آن و برخورد قاطعانه با کسانی که قصد دارند با ارتکاب عمل مجرمانه تعادل جامعه را برهم بزنند.

کاهه افزود: برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است اما این برخوردها مانع از اقدامات پیشگیرانه نخواهد بود.

دادستان قم در پایان از زحمات ارزشمند دادستان سابق تشکر کرد و از خداوند آرزوی موفقیت و سربلندی را برای وی خواستار شد.

وظیفه‌شناسی را باید از شهدا بیاموزیم

مصطفی برزگر گنجی، دادستان سابق قم نیز در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: اقداماتی که در طول بیش از ده سال با کمک همکارانم در جهت برقراری امنیت قم انجام داده‌ایم تنها با هدف و انگیزه خدمت به مردم بوده است.

وی گفت: من طی این سال‌ها برای برقراری امنیت شبانه روزی تلاش کردم به گونه‌ای که شب‌ها تا دیر وقت مشغول کار بوده و هیچ‌گاه تلفن خود را خاموش نکرده و همیشه در درسترس بودم تا مشکلات را هرچه سریع‌تر رفع نمایم.

دادستان سابق قم تصریح کرد: تمام کارها و سختی‌هایی که ما کشیده‌ایم در برابر جان نثاری شهدا بسیار ناچیز است لذا باید وظیفه‌شناسی را از آنان بیاموزیم و بدانیم اگر تمام ساعات شبانه روز هم کار و تلاش کنیم باز مدیون خون شهدا هستیم.

کد مطلب 3867805

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