به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاهه ظهر سهشنبه در مراسم معارفه خود در سمت دادستان عمومی و انقلاب قم که با حضور دادستان کل کشور در سالن جلسات دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم بتوانم با رهنمودهای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، مراجع و مسئولان قم رسالت خود را به خوبی انجام دهم.
وی گفت: فرایند دادرسی ما در نظام حقوقی مبتنی بر یکسری اصول است که ملزم به رعایت آن هستیم و مهمترین آن رعایت عدالت، رعایت قانون و سرعت در برخورد با مجرمان است.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه قانون مناسبترین الگو برای سنجش رفتار و عملکرد حرفهای است، اضافه کرد: قانون فصلالخطاب پروندههای کیفری است و امیدواریم بر اساس مبانی قانونی بتوانیم میان حقوق متهم و شاکی توازن و تعادل برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: دادرسی عادلانه میسر نمیشود جز با اعتماد متولیان آن و برخورد قاطعانه با کسانی که قصد دارند با ارتکاب عمل مجرمانه تعادل جامعه را برهم بزنند.
کاهه افزود: برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است اما این برخوردها مانع از اقدامات پیشگیرانه نخواهد بود.
دادستان قم در پایان از زحمات ارزشمند دادستان سابق تشکر کرد و از خداوند آرزوی موفقیت و سربلندی را برای وی خواستار شد.
وظیفهشناسی را باید از شهدا بیاموزیم
مصطفی برزگر گنجی، دادستان سابق قم نیز در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: اقداماتی که در طول بیش از ده سال با کمک همکارانم در جهت برقراری امنیت قم انجام دادهایم تنها با هدف و انگیزه خدمت به مردم بوده است.
وی گفت: من طی این سالها برای برقراری امنیت شبانه روزی تلاش کردم به گونهای که شبها تا دیر وقت مشغول کار بوده و هیچگاه تلفن خود را خاموش نکرده و همیشه در درسترس بودم تا مشکلات را هرچه سریعتر رفع نمایم.
دادستان سابق قم تصریح کرد: تمام کارها و سختیهایی که ما کشیدهایم در برابر جان نثاری شهدا بسیار ناچیز است لذا باید وظیفهشناسی را از آنان بیاموزیم و بدانیم اگر تمام ساعات شبانه روز هم کار و تلاش کنیم باز مدیون خون شهدا هستیم.
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