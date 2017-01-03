رمضانعلی شورابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی به دنبال تخریب هستند و اخبار دروغ به جامعه تزریق می کنند، اظهار کرد: ادعای روی زمین ماندن زباله های تربت حیدریه کذب است و برخی در صدد هستند تا با پخش اخبار بدون سند و بی تقوایی به اهداف خود برسند و سند و منبع شان نیز، مجهول الهویه است.

وی افزود: سه روز پیش، دو نفر از رانندگان ماشین های جمع آوری زباله بخش خصوصی در این شهرستان به بهانه عقب ماندگی حقوق خود به سرکار نیامدند و متاسفانه بدون هیچ اطلاعی در نیمه شب، زباله های آن روز بر زمین ماند؛ اما صبح روز بعد از از این اتفاق، تمامی این زباله ها در اول وقت جمع آوری شد.

شهردار شهرستان تربت حیدریه، با اشاره به پرداخت حق و حقوق کارگران شهرداری، عنوان کرد: بر خلاف ادعای برخی رسانه ها که بدون هیچ سند و مدرکی منتشر شده است، حق و حقوق تمامی کارگران و کارمندان شهرداری در تاریخ ۱۷/۹/۹۵بوده است و مستندات آن نیز موجود است.