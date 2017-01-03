ساختمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ناصر استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی با اعلام این خبر افزود: راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور برای انجام ماموریت های محوله در بسته مجازی سازی در راستای تحقق برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی است.

وی افزود: در این راستا تأمین محل مستقل برای دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور استقرار واحدهای اجرائی و ستادی بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری های مستمر ساختمان مستقر در خیابان شهید مطهری وابسته به وزارت بهداشت بازسازی و جهت بهره برداری مهیا شد.

استاد ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین اخذ مجوزهای قانونی در جهت ایجاد ساختار سازمانی از جمله چارت تشکیلاتی و بودجه مستقل برای دانشگاه را از اقدامات انجام شده در راستای تحقق دانشگاه علوم پزشکی مجازی برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: فاز اول بازسازی ساختمان جدید جهت استقرار واحدهای مدیریتی و اداری انجام گرفت که با تشکیل جلسه هیات رئیسه دانشگاه، این محل به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی با اشاره به راه اندازی و تجهیز اتاق اکوستیک و سرور فارم و اتصال فیبرنوری در روند بازسازی این ساختمان ابراز امیدواری کرد تکمیل زیر ساختهای فوق براساس برنامه های ابلاغی با شتاب بیشتری ادامه یابد تا حداکثر در تاریخ ۲۲ بهمن ماه سالجاری مورد بهره برداری قرار گیرد.