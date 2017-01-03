صعود پارس جنوبی، دانشگاه آزاد، پاس و دامغان به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پایانی مرحله مقدماتی این رقابتها امروز شش دیدار در آکادمی ملی ووشو برگزار شد که در نهایت چهره تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شد.

بر همین اساس از گروه نخست پارس جنوبی با ۲۴ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد و پاس ناجا هم با ۱۸ امتیاز و ایستادن در جایگاه دوم، صعود خود را قطعی کرد.

از گروه دوم نیز دانشگاه آزاد با ۱۸ امتیاز و شهرداری دامغان با ۱۲ امتیاز راهی دور نیمه پایانی شدند.طبق برنامه فدراسیون ووشو رقابت های مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ این رقابتها با وقفه ای نزدیک به دو ماه ۱۷ اسفند ماه برای شناخت تیم های برتر برگزار می شود.

بر همین اساس در مرحله نیمه نهایی پارس جنوبی به مصاف شهرداری دامغان می رود و پاس ناجا و دانشگاه آزاد هم برابر هم صف آرایی می کنند. تیم های برتر برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی رودروی هم قرار می گیرند و بازنده ها هم برای کسب عنوان سومی تلاش می کنند.