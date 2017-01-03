به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان افزود: سازمان علاوه بر انتشار 46 عنوان مجلات آموزشی و تربیتی با تیراژ بالغ بر 35 میلیون نسخه، به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در خوانش معیار برای اولین بار اقدام به تهیه کتاب گویا نموده است.

به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، تولید مجلات رشد به خط بریل برای افراد کم بینا و نابینا از جمله نوآوری های سال جاری بوده است.

وی با اشاره به رویکرد مشارکت معلمان در تالیف کتب درسی، افزود: این رویکرد با راه اندازی گروه های تحلیل محتوا و اعتبار بخشی محتوای کتب درسی در 19 استان پیگیری شده و امسال نیز تعقیب می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به نیاز کتاب های جدید التالیف به آموزش، تصریح کرد: در این رابطه بیش از 2 هزار ساعت آموزش توجیهی- تبیینی برای مدرسان ارشد استانی برگزار شده، تا آن ها نیز آموخته های خود را به مدرسان و معلمان استان و مناطق تابعه انتقال دهند.

محمدیان از راه اندازی سامانه اعتبار بخشی محتوای کتب درسی خبرداد و یادآور شد: ترتیبی اتخاذ شده است تا فصل به فصل هر کتاب جدیدالتالیف به محض آماده شدن در معرض نقد و نظر صاحب نظران به ویژه معلمان قرار گیرد.

وی راه اندازی سامانه فروش الکترونیکی کتب درسی ابتدایی و پیش دانشگاهی را گامی اساسی برای صرفه جویی در وقت و هزینه دانش آموزان و اولیای آنان وکم اثر کردن اختلاف های آماری عنوان کرد و افزود: دانش آموزان پس از ثبت نام درمدرسه به صورت مستقیم وارد سامانه ثبت فروش کتاب درسی می شوند و اقدام به خرید کتاب می نمایند. این اقدام علاوه بر کنترل قیمت فروش وجلوگیری از تحمیل هزینه اضافی از طریق فروش لوازم التحریر در کنار کتاب درسی، سبب کاهش میزان کتب درسی مرجوعی نیز می شود.