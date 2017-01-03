کشته و زخمی شدن ۱۷ عراقی در شرق موصل توسط داعش/آزادسازی ۲ منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درگیری نیروهای امنیتی عراق با تروریست های داعش در جریان عملیات آزادسازی موصل همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، تروریست های داعش ۳ خودرو بمب گذاری شده را در مناطق آزادشده «الفلاح الاولی» و «الفلاح الثانیه» واقع در شرق موصل منفجر کردند که منجر به جان باختن و زخمی شدن بیش از ۱۰ عراقی شد.

در پی انفجار این خودروها ۱۴ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند و ۳ نیروی امنیتی عراق نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق در ادامه پیشروی های خود موفق شدند منطقه «المیثاق» را در کرانه چپ موصل از چنگ تکفیری های داعش آزاد کنند.

همچنین نیروهای مبارزه با تروریسم منطقه «المعارض» و یک مجتمع تجاری واقع در جنوب محله التامیم را در کرانه چپ موصل از لوث تروریست های داعش پاکسازی کردند.

۶ عنصر تکفیری داعش نیز توسط نیروهای پلیس عراق در منطقه «سومر» واقع در جنوب موصل به هلاکت رسیدند. همچنین ۳ خودرو بمب گذاری شده داعش نیز در این منطقه توسط نیروهای عراقی منفجر شد.