رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور مهدی ترابی بازیکن مصدوم این تیم در اردوی تیم ملی گفت: ما نقشی در این ماجرا نداریم. وقتی می گویند ترابی دعوت شده، ما هم مجبوریم اطاعت کنیم. البته ترابی از قبل آسیب دیده بود.

وی افزود: طبق ادعای پزشکان تیم، ترابی در تیم ملی مصدوم شده بود و این آسیب دیدگی در جریان یکی از مسابقات سایپا تشدید شد. در واقع او از قبل این آسیب دیدگی را داشت.

مدیرعامل باشگاه سایپا خاطرنشان کرد: به هر حال ما چیزی نمی توانیم بگوییم. ترابی در این اردوی تیم ملی تمرین نمی کند و برای درمان به امارات رفته است.

درویش در ادامه با بیان اینکه محمدرضا خلعتبری و ایوب کلانتری به تیم سایپا پیوسته اند، درباره وضعیت دروازه بان خارجی سایپا هم گفت: این دروازه بان ما به خاطر آسیب دیدگی از لیست تیم کنار گذاشته شد تا یک جا خالی شود. برای جذب دروازه بان جدید هم منتظر لیست حسین فرکی هستیم.

وی یادآور شد: فرکی خودش با بازیکنان موردنظر صحبت و سپس آنها را به باشگاه معرفی می کند. به جز فرکی، هیچکس از لیست خرید سایپا خبر ندارد!

مدیرعامل باشگاه سایپا در پایان درباره احتمال حضور مهدی رحمتی در این تیم گفت: ما صحبتی با رحمتی نداشته ایم و همانطور که گفتم جذب بازیکن در حیطه کار آقای فرکی است.