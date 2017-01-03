به گزارش خبرنگار مهر، علی تن ظهر سه شنبه در افتتاحیه رویداد بزرگ هفته قرآن و عترت لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه هفته قرآن و عترت چند سال بوده که در کشور برگزار می شود اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه جریان سازی فرهنگی و قرآنی در کشور است.

وی با بیان اینکه ما حصل تولیدات یک ساله حوزه قرآن و عترت در این هفته به نمایش گذاشته می شود گفت: این تولیدات در رشته های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی اجتماعی و ... هستند.

معاون دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه های هفته قرآن و عترت در راستای عمق بخشیدن به فعالیت های هنری و فرهنگی است گفت: در این راستا هنرمندان در رشته های مختلف شعر، عکس، خوشنویسی فیلم، و ... تولیدات خود را ارائه می دهند.

تن با اشاره به برگزاری هفته قرآن و عترت در لرستان گفت: با توجه به ظرفیت های زیاد در این حوزه در لرستان انتظار ما برگزاری کیفی تر این برنامه ها در استان بوده است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود بر ضرورت تولید برنامه های فرهنگی و هنری با رویکرد قرآنی در کشور تاکید کرد.