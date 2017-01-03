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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

تصادف مینی بوس با کامیون ۶ مجروح بر جای گذاشت

تصادف مینی بوس با کامیون ۶ مجروح بر جای گذاشت

فرمانده آتش نشانان ایستگاه ۵۹ آتش نشانی، گفت: تصادف شدید مینی بوس با کامیون در بزرگراه فتح سبب مصدومیت هر شش سرنشین مینی بوس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرج محمدلو درباره جزئیات این حادثه تصادف افزود: وقوع حادثه تصادف در ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه صبح سه شنبه، آتش نشانان ایستگاه ۵۹ را به کیلومتر ۱۱ بزرگراه فتح اعزام کرد.

وی توضیح داد: یک دستگاه مینی بوس در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح در حال حرکت بود که ناگهان با قسمت عقب یک دستگاه کامیون به شدت برخورد کرد که بر اثر آن هر ۶ سرنشین مینی بوس مجروح شدند.

فرمانده آتش نشانان حاضر در محل حادثه گفت: به علت شدت تصادف راننده و یک سرنشین مینی بوس بنام های سعداله . ر ۵۵ ساله و محمدتقی ۲۲ ساله در داخل مینی بوس محبوس و مصدوم شدند که آتش نشانان پس از رها سازی آن دو از میان اتاقک متلاشی شده، به همراه ۴ سرنشین مصدوم دیگر تحویل امدادگران اورژانس دادند.

علت بروز این حادثه رانندگی از طرف پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 3867831

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