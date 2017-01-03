اختصاص ۲ میلیارد تومان برای سرانه آموزشی و کنکور آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه این میزان اعتبار براساس نظر و رای هیئت مدیره سازمان به این امر اختصاص داده شده است، گفت: از این میزان اعتیار ۵۰ درصد آن در ماه جاری پرداخت و مابقی نیز در ابتدای سال آینده پرداخت می شود.

وی افزود: به رغم تمامی محدودیتهای موجود این مبلغ مصوب و شیوه نامه توزیع آن نیز به ادارات آموزش و پرورش شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر ارائه و ابلاغ می شود.

موسوی با بیان اینکه این موضوع به کمیته های تشکیل شده در زیر مجموعه این شورا نیز ابلاغ می شود، اظهار کرد: تشکیل کارگروه ها و شرح وظایف و ابلاغها، احصاء مشکلات مدارس جدید الاحداث، ابلاغ شیوه نامه هزینه کرد سرانه آموزش و پرورش به ادرات مربوطه و ارائه تحلیل های پیرامون مباحث آموزشی و پرورشی از سوی مسئولان آموزش و پرورش شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از جمله مصوبات جلسه پیشین این شورا برای پیگیری و اعلام نتایج در جلسه جاری بود.

وی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کارگروه های سه گانه پرورشی و فرهنگی، سلامت و بهداشت و ورزش با عضویت ۱۶ نفر به طور مجموع، از فردا این کارگروه ها فعالیت خود را پیرامون بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با کارگروه ها مربوطه خود آغاز می کنند.

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با کمک آموزش و پرورش، مراکز فنی و حرفه ای و بهزیستی شهرهای آبادان و خرمشهر و مینوشهر تابستان امسال ۶۰۰ دانش آموز به ویژه از مناطق محروم با آموزشهای فنی و حرفه ای آشنا شدند.

موسوی با اشاره به اینکه تمامی هزینه های برگزاری این دوره ها توسط سازمان منطقه آزاد اروند تامین و پرداخت شد، افزود: ایاب و ذهاب، کمک هزینه آموزشی و پرداخت مبلغی به جهت ایجاد انگیزه در افرادی که گواهینامه پایان مهارت آموزی دریافت کردند از جمله خدمات قابل ارائه در این طرح تابستانه بود که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند ارائه شد.

وی اظهار کرد: موضوع تامین و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب آندسته از دانش آموزان آبادانی، مینوشهری و اروندکناری پیگری و رفع شده است.

