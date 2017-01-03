بازگشایی رودخانه زاینده رود قطعیت ندارد

علی بصیرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اخبار اعلام شده در خصوص بازگشایی رودخانه زاینده رود از روز ۲۸ دی ماه اظهار داشت: در این راستا باید یادآور شوم که هنوز هیچ چیز مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اوایل هفته آینده تشکیل میشود، اضافه کرد: در این شورا قرار است شرایط بررسی شود و پس از آن میتوان گفت که آیا امکان بازگشایی رودخانه زاینده رود وجود دارد یا خیر.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: هرگونه اظهار نظر در خصوص وضعیت رودخانه زاینده رود بدون مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز این رودخانه مستند نیست و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
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