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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

بهبودی مدافع چپ سرخپوشان تبریز

سعید آقایی به تمرینات تراکتورسازی بازگشت

سعید آقایی به تمرینات تراکتورسازی بازگشت

تبریز - مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از چند هفته مصدومیت بار دیگر به تمرینات گروهی این تیم ملحق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقایی که در دیدار تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر در تبریز دچار مصدومیت شدید شده بود، پس از هفته ها دوری از میادین بار دیگر به تمرینات گروهی تیم تراکتورسازی ملحق شد.

آقایی در دقایق پایانی آن بازی که بدون گل مساوی به پایان رسید، در برخورد با محسن مسلمان مصدوم شد. البته این بازیکن چپ پا و ملی پوش تبریزی بعد از آن نیز کمی دچار مصدومیت شد تا مدت زمان دوری او از میادین طولانی تر شود.

اکنون سعید آقایی با حضور خود در تمرین امروز تیم تراکتورسازی نشان داد که دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته و خود را آماده حضور در ترکیب تیمش می کند.

آقایی با این مصدومیت فرصت حضور در دو اردوی تیم ملی را نیز از دست داده بود و حالا کارلوس کی روش نیز می تواند در بازگشت مجدد او به تمرینات، روی این مدافع چپ حساب ویژه ای باز کند.

کد مطلب 3867838

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