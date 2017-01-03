به گزارش خبرنگارمهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، بند الحاقی به ماده ۸۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود به گونهای برنامهریزی کند تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
به موجب تبصره این بند خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در تبصره دیگر این بند مقرر شد: در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
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