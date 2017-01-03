به گزارش خبرنگار مهر، رضا امانی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اطلاعرسانی کاهش مصرف نمک، شکر و چربی اظهار داشت: طی سه سال گذشته شاهد اضافه وزن ۴۴ درصدی در افراد بالای ۳۰ سال هستیم که نگران کننده است.
وی بیان داشت: چاقی اگر کنترل نشود منجر به بیماری های قلبی و عروقی و سرطانها میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: میانگین چاقی در بین مردم اصفهان با میانگین چاقی در سطح کشور نزدیک شده و این یک چالش اساسی است.
وی گفت: ۲۷ درصد از مردم اصفهان امروز چاق هستند و ۴۳ درصد اضافه وزن دارند.
امانی با اشاره به مصرف حداقل ۵ واحد میوه و سبزی در روز تاکید کرد: در استان اصفهان ۸۹ درصد مردم از میزان استاندارد کمتر مصرف میکنند که میتواند خطر ابتلا به بیماریهای مزمنی چون دیابت نوع ۲، فشارخون و چربی خون را در آنها افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ایرانیها در مصرف نمک دچار افراط شدهاند، تأکید کرد: در مقابل در لبنیات کممصرف هستیم و یکسوم استاندارد جهانی از محصولات لبنی استفاده میکنیم.
روغنهای ایرانی کیفیت پایین دارد
استاد دانشکده تغذیه مقدار استاندارد دریافت انرژی روزانه از چربی را زیر ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: کیفیت روغنهای ایرانی نگرانکننده است و نباید از روغنهایی مثل زیتون که نقطه دود پایینی دارند برای سرخ کردن استفاده کرد.
وی بهترین روغن برای سرخ کردن را طبق جدول ترکیبات در آمریکا روغن گلرنگ دانست و گفت: روغن آفتابگردان خالص و روغن سبوس برنج، روغنزیتون بسیار شفاف و تصفیه شده و روغن کلزا در رتبههای بعدی قرار میگیرند، البته در ایران آخرین جدول ترکیبات مربوط به سال ۵۸ بوده و نیازمند بروزرسانی است.
امانی با اشاره به اینکه نباید روغنی بیش از ۵ درصد اسید چرب ترانس داشته باشد، یادآور شد: بیش از این میزان موجب بالا رفتن چربی خون و تشدید ناباروری میشود و میزان ابتلا به سرطانها را افزایش میدهد و به روغنهای مخلوط باید در این زمینه مشکوک بود.
تاثیر منفی لامپهای کممصرف روی روغنها
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه لامپهای کممصرف و نور خورشید اثر منفی و مخربی روی روغنها دارد، تاکید کرد: چربی ماهیت حساسی دارد و یکی از علل پیر شدن پوست آسیب به بافت چربی روی صورت است.
امانی با بیان اینکه بسیاری از سموم میتوانند محلول در چربی باشند، اظهار کرد: ممکن است این سموم که بر اثر آلودگی آب و یا مصرف سوسیس و کالباس در بدن مادر وجود دارد، از طریق شیر به نوزاد هم منتقل شود.
وی میزان مصرف نمک در افراد کمتر از ۵۰ سال را زیر یک قاشق مرباخوری دانست و گفت: افراد بالای ۵۰ سال این میزان باید زیر سه گرم باشد.
استاد دانشکده تغذیه آمار فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال در اصفهان را ۲۸.۰۴ درصد ذکر کرد و یادآور شد: شانس سنگسازی کلیه و پوکی استخوان در افرادی که نمک بیشتری مصرف میکنند، بالاتر است.
امانی تصریح کرد: مصرف روزانه هر ایرانی ۱۰ تا ۱۲ گرم نمک است که باید به زیر ۵ گرم برسد و این میزان میتواند در هنگام خوردن غذا توسط خود فرد کنترل شده و به نصف برسد.
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