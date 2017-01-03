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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

چاقی‌ به بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها منجر می‌شود

چاقی‌ به بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها منجر می‌شود

اصفهان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: آمار چاقی و اضافه وزن در اصفهان روبه رشد است و زنگ خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها را به صدا در آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امانی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اطلاع‌رسانی کاهش مصرف نمک‌، شکر و چربی اظهار داشت: طی سه سال گذشته شاهد اضافه وزن ۴۴ درصدی در افراد بالای ۳۰ سال هستیم که نگران کننده است.

وی بیان داشت: چاقی اگر کنترل نشود منجر به بیماری های قلبی و عروقی و سرطان‌ها می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: میانگین چاقی در بین مردم اصفهان با میانگین چاقی در سطح کشور نزدیک شده و این یک چالش اساسی است.

وی گفت: ۲۷ درصد از مردم اصفهان امروز چاق هستند و ۴۳ درصد اضافه وزن دارند.

امانی با اشاره به مصرف حداقل ۵ واحد میوه و سبزی در روز تاکید کرد: در استان اصفهان ۸۹ درصد مردم از میزان استاندارد کمتر مصرف می‌کنند که می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مزمنی چون دیابت نوع ۲، فشارخون و چربی خون را در آن‌ها افزایش دهد.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها در مصرف نمک دچار افراط شده‌اند، تأکید کرد: در مقابل در لبنیات کم‌مصرف هستیم و یک‌سوم استاندارد جهانی از محصولات لبنی استفاده می‌کنیم.

 روغن‌های ایرانی کیفیت پایین دارد

استاد دانشکده تغذیه مقدار استاندارد دریافت انرژی روزانه از چربی را زیر ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: کیفیت روغن‌های ایرانی نگران‌کننده است و نباید از روغن‌هایی مثل زیتون که نقطه دود پایینی دارند برای سرخ کردن استفاده کرد.

وی بهترین روغن برای سرخ کردن را طبق جدول ترکیبات در آمریکا روغن گل‌رنگ دانست و گفت: روغن آفتاب‌گردان خالص و روغن سبوس برنج، روغن‌زیتون بسیار شفاف و تصفیه شده و روغن کلزا در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند، البته در ایران آخرین جدول ترکیبات مربوط به سال ۵۸ بوده و نیازمند بروزرسانی است.

امانی با اشاره به اینکه نباید روغنی بیش از ۵ درصد اسید چرب ترانس داشته باشد، یادآور شد: بیش از این میزان موجب بالا رفتن چربی خون و تشدید ناباروری می‌شود و میزان ابتلا به سرطان‌ها را افزایش می‌دهد و به روغن‌های مخلوط باید در این زمینه مشکوک بود.

تاثیر منفی لامپ‌های کم‌مصرف روی روغن‌ها

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه لامپ‌های کم‌مصرف و نور خورشید اثر منفی و مخربی روی روغن‌ها دارد، تاکید کرد: چربی ماهیت حساسی دارد و یکی از علل پیر شدن پوست آسیب به بافت چربی روی صورت است.

امانی با بیان اینکه بسیاری از سموم می‌توانند محلول در چربی باشند، اظهار کرد: ممکن است این سموم که بر اثر آلودگی آب و یا مصرف سوسیس و کالباس در بدن مادر وجود دارد، از طریق شیر به نوزاد هم منتقل شود.

وی میزان مصرف نمک در افراد کمتر از ۵۰ سال را زیر یک قاشق مرباخوری دانست و گفت: افراد بالای ۵۰ سال این میزان باید زیر سه گرم باشد.

استاد دانشکده تغذیه آمار فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال در اصفهان را ۲۸.۰۴ درصد ذکر کرد و یادآور شد: شانس سنگ‌سازی کلیه و پوکی استخوان در افرادی که نمک بیشتری مصرف می‌کنند، بالاتر است.

امانی تصریح کرد: مصرف روزانه هر ایرانی ۱۰ تا ۱۲ گرم نمک است که باید به زیر ۵ گرم برسد و این میزان می‌تواند در هنگام خوردن غذا توسط خود فرد کنترل شده و به نصف برسد.

کد مطلب 3867843

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