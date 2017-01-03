به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز فخر الدین دانش آشتیانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به گستردگی برنامه های آموزش و پرورش اظهار کرد: همواره سعی کرده ام با تشکل های فرهنگیان جلسات هم اندیشی داشته باشم و از این جهت آمادگی پذیرش هرگونه نقد یا پیشنهادی را دارم.

وی با بیان این که «مدرسه محوری» در برنامه های آموزش و پرورش شعاری نیست، تصریح کرد: تفویض اختیارات بیشتر به مدیران مدرسه و تحقق « مدرسه محوری» به برخی تغییرات ساختاری و نگرشی در رویکردهای مدیران نیازاست که این امر فرآیندی زمان براست.

وزیر آموزش و پرورش وظیفه «حوزه ستادی» را سیاست گذاری توصیف کرد و افزود: اولین گام برای تحقق «مدرسه محوری»، واگذاری بخشی از اختیارات ستاد به استان ها و به دنبال آن واگذاری اختیارات از استان ها به مناطق و مدارس است که در این راستا کمیته ای در حوزه ستادی تشکیل شده که ضرورت ارسال بخشنامه‌ها به استان ها و مناطق را مورد بررسی قرار می دهد تا از تعدد ارسال بخشنامه های غیرضروری جلوگیری کند.

دانش آشتیانی با بیان این که مدیران مدارس باید «رهبران آموزشی» باشند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیران مدارس در نقش کارمندان اداری وظیفه پاسخ دهی به بخشنامه ها را داشته باشند، فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس به کندی انجام می شود.

وی ادامه داد: اصل تعلیم و تربیت در مدرسه اتفاق می افتد و مدیر مدرسه در این راستا نقش ویژه ای دارد، به همین دلیل باید برای ارتقای سطح دانش و انگیزش مدیران مدارس برنامه هایی را تدارک ببینیم.

وزیرآموزش و پرورش با بیان این که تمرکز در ساختار اداری، خلاقیت را از بین می برد، عنوان کرد: تمرکز زدایی یکی از برنامه های جدی آموزش و پرورش در این زمینه است که نیاز به بستر لازم برای تغییر نگرش مدیران دارد که این موضوع فرآیندی زمان بر است.

دانش آشتیانی به نقش رسانه ها در تبیین و تغییر نگرش اولیا و دانش آموزان نسبت به برنامه های آموزش و پرورش به ویژه «مدرسه محوری» اشاره کرد و گفت : اگر معلم، دانش آموز و اولیای دانش آموز نسبت به مدرسه تعلق خاطر داشته باشند و همین ویژگی موجب هویت مستقل خواهدشد و در این قالب فرآیند یاددهی-یادگیری با کیفیت مطلوبی صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد : در فرآیندگفتمان سازی برنامه های آموزش وپرورش به ویژه «مدرسه محوری» نزد خانواده هاو دانش آموزان باید از ظرفیت رسانه ها، تشکل های معلمی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و معلمان اهل قلم استفاده کرد، در این صورت است که گفتمان آموزش و پرورش تبدیل به مسئله ملی می شود و می توان با کمک همه بخش های آموزش و پرورش ، به ارتقای کیفیت دست یافت.

دانش آشتیانی به محدودیت های نیروی انسانی درآموزش و پرورش پرداخت وگفت: اعتقادم این است که موضوعات مربوط به نیروی انسانی اعم از جذب، آموزش های ضمن خدمت و دیگر موارد باید با ایجاد ساختار مناسب و هدف‌مند در «سازمان نظام معلمی»پیگیری شود و در این زمینه تشکل های معلمی، می توانند موثر باشند.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان، با حضور وزیر آموزش و پرورش به بررسی موضوعات مبتلا به آموزش و پرورش پرداختندو نظرات پیشنهادی خود را ارائه دادند.