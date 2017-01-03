رشد ۲۹ درصدی تولید گندم در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی ظهر سه شنبه در نشست خبری جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی اظهار کرد: در سال جاری در خراسان رضوی نسبت به سال زراعی ۹۴ - ۹۳ رشد ۲۹ درصدی تولید گندم را داشتیم که این نیز با تولید ۴۸۵ هزار تن جو همراه بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان ۱۶۰ هزار تن جو از کشاورزان خریداری شده است و به ازای هرکیلوگرم ۳۰۰ تومان یارانه پرداخت شده که مبلغ پرداختی کل آن در مجموع ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه آنچه امروزه برای بخش کشاورزی مهم است توجه به حوزه بازرگانی است تا انگیزه در کشاورزان ایجاد شود، تصریح کرد: تولید گندم در چندسال اخیر با نوسانات قیمت همراه بوده اما با وجود واردات بالا هم‌اکنون خودکفا شدیم و بزرگترین تولید کننده گندم بودیم و بخش کشاورزی استان اجازه فعالیت به دلالان این بخش را نمی‌دهد.

مزروعی با اشاره به سرمای اخیر در استان خراسان رضوی عنوان کرد: این شرایط بیش از ۸۶۶ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی تحمیل کرد که بیشتر آن مربوط به زمین‌های زعفران و باغات انار بود.

وی در ادامه افزود: خسارت خسارت‌دیدگان تا پایان سال پرداخت می‌شود که در این رابطه قراردادی با صندوق بیمه منعقد شده که کل این وجه در اختیار خراسان رضوی باشد و این کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکلی مناسب پرداخت شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ در بحث مکانیزاسیون مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار، هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی، ۶۰۴ دستگاه تراکتور و ۲۳ دستگاه کمباین جذب شده و تا پایان سال ۱۰۰ درصد ۷۸ میلیارد تسهیلات جذب می‌شود.

وی در خصوص قیمت زعفران نیز عنوان کرد: در این مبحث اجازه ندادیم قیمت نگین از ۶ میلیون تومان و قیمت پوشال از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پائین‌تر بیاید، زیرا مدیریت خوبی با همکاری سازمان تعاون روستایی در بحث کنترل قیمت بازار به‌ویژه زعفران داشتیم.

مزروعی با تاکید بر کاهش ۷۶ درصدی بارندگی در خراسان رضوی گفت: این استان به لحاظ آماری ششمین استان کشور از آخر بودیم و ان‌شاءالله با نزولات آسمانی سالی پربار و پرثمر را در بخش کشاورزی داشته باشیم.