شهدای اطلاعات پیش قراول کاروان شهدا بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ازروابط عمومی کنگره شهدا،آیت الله اسدالله ایمانی سه شنبه در دیدار با مسئولان ستاد برگزاری یادواره ۲۷۱ شهید اطلاعات استان های فارس، بوشهر و هرمزگان در شیراز بیان کرد: اگر برنامه های تجلیل از شهدا در سایر بلاد اسلامی نشر یابد سایر مردم علاقه مند و آزاده دنیا نیز به کار پر ارزش شهدای ما پی خواهند برد.

وی افزود: تجلیل از شهدا پاسداشت و زنده نگه داشتن یاد شهیدان است که این مهم باید در هر زمان و شرایطی در جامعه دنبال شود و ادامه داشته باشد.

آیت الله ایمانی بیان کرد: شهدای اطلاعات پیش قراول کاروان شهدا در عرصه های مختلف بودند به طوری که آنها با چشم و گوش باز و فداکاری فوق العاده جلوتر از سایر رزمندگان در میدان های عملیات حاضر بودند و در اوج گمنامی به شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: اگر رزمندگان ما در عرصه اطلاعات نبودند عملیات های نظامی ما به موفقیت نمی رسید و رصد دقیق دشمن توسط نیروهای اطلاعات عامل مهم موفقیت های سپاه اسلام دردوران هشت سال دفاع مقدس شد.

نماینده ولی فقیه درفارس ادامه داد: شهدای اطلاعات الگوهای مناسبی برای جوانان استان های فارس، هرمزگان و بوشهر هستند که سیره و زندگینامه و وصیت نامه شهدا باید برای نسل جوان تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۲۷۱ شهید اطلاعات قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شانزدهم دی ۱۳۹۵ در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) شیراز با حضور خانواده های شهدا و گروه های مختلف هنری از فارس، بوشهر و هرمزگان برگزار می شود.